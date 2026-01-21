El ple de Berga desestima la petició de reequilibri econòmic de la concessionària del Tossalet

El ple de l'Ajuntament de Berga ha desestimat la petició de la Federació Catalana de Natació (FCN), concessionària del Centre Esportiu Municipal (CEM) el Tossalet, perquè el consistori es faci càrrec parcial del reequilibri econòmic per les pèrdues que els suposa l'explotació deficitària de l'equipament. Tal com es va fer públic al setembre, l'entitat sol·licitava una compensació per valor d'uns dos milions d'euros a la corporació que, després de revisar-ho jurídicament, n'ha suggerit la desestimació, validada en darrera instància pel plenari. En el debat del punt, els grups han incidit en la importància de començar a treballar pel futur de les instal·lacions per garantir-ne la solvència.
"El mes de setembre ens va arribar, per part de la Federació Catalana de Natació, una petició de reequilibri econòmic on ens demanaven que l'Ajuntament es fes càrrec del 50% de les pèrdues que acredita la concessionària", ha detallat el regidor d'Esports, Guillem Canal, en l'exposició del punt. Canal ha precisat que es tracta d'una sol·licitud que, "en uns termes molt similars, ja va passar pel Jutjat Contenciós Administratiu el 2017 i pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el 2019", argumentant que "la doctrina i la jurisprudència són molt clares i unànimes, en considerar que l'equilibri econòmic de la relació contractual administrativa no es pot interpretar com si es tractés d'una assegurança gratuïta per a tots els riscos de l'empresa". És per aquest motiu que "les juristes de la casa han dit clarament que aquesta petició de reequilibri econòmic havia de ser resolta desfavorablement".
Més enllà de la visió purament tècnica, el titular d'Esports ha reconegut que "la situació del Tossalet és delicada pel que fa als números que presenten de pèrdues i per la vaga laboral que hi ha actualment", sobre la qual recorda que han fet una petició al Departament de Treball "per tal que ens decretin uns serveis mínims" que permetin garantir els cursos de natació dels escolars. També afirma que el consistori manté un diàleg constant amb la FCN i els vaguistes per tal que "es pugui reconduir la situació laboral".
Aquesta denegació de la petició de reequilibri econòmic ha comptat amb els vots favorables de l'equip de govern (CUP i ERC) i de Junts, mentre que des del PSC i BeGI hi han votat en contra i el regidor no adscrit ha optat per l'abstenció. "Estem a favor de desestimar la sol·licitud perquè creiem que la jurisprudència ho aguanta", ha argumentat el portaveu de Junts, Ramon Caballé. Abel Garcia, portaveu socialista, ha valorat que la situació actual és el resultat "d'una manca de seguiment per la poca preocupació per l'ens local", remarcant que "per molt que amaguem la brossa sota la catifa, acaba sortint pels costats".
Al seu torn, la representant de Berga Grup Independent, Judit Vinyes, ha posat sobre la taula que "està clar que hi ha un problema amb el Tossalet, que fa molt temps que dura, i que l'Ajuntament arriba quan ja fa tard", emfatitzant la necessitat d'exercir més control en la concessió. Finalment, Lluís Minoves ha coincidit en la lectura de la manca de seguiment, tant d'aquest servei concessionat com altres, plantejant que "hem de mirar d'agilitzar i tenir en ordre tots aquests contractes per no arribar al venciment i trobar-nos-ho de cop a sobre".
Un primer document per començar a enfilar el futur
Amb l'avinentesa del debat, el regidor d'Esports ha anunciat que la Diputació de Barcelona ja els ha fet arribar l'estudi de viabilitat del CEM. Canal ha convidat tots els grups i la concessionària a trobar-se amb els tècnics que han elaborat el pla per tenir-ne un coneixement precís que els permeti començar a treballar en les millores que permetin reflotar-lo dels números vermells que fa anys que arrossega. "És un element molt important de la ciutat i ens emplaçarem a treballar plegats per tirar endavant el Centre Esportiu Municipal el Tossalet", ha reivindicat el regidor, qui ha afegit que "és un contracte vigent fins al 2030, però el que no podem fer és afrontar els pròxims mesos i anys amb una mala tendència".
Al voltant de la tasca encomanada, Caballé ha coincidit que "està clar que com anem, no anem bé", posant sobre la taula tots els escenaris, també el de liquidar la concessió. "Si no encaminem la situació, el problema s'anirà agreujant i ens podem trobar amb una instal·lació on no s'està complint la concessió i suposi un punt encallat en el futur de la ciutat", ha defensat el líder de la formació turquesa, manifestant que "no dic que s'hagi tingut un immobilisme absolut en aquest tema, però potser no s'ha fet prou". Garcia ha reclamat que els hauria agradat poder participar en el treball de base per a l'elaboració de l'estudi, pel qual assegura que s'han estat interessant en diferents ocasions. Així, ha considerat que "l'Ajuntament no es pren seriosament els serveis públics esportius". Per la seva banda, Vinyes ha exposat que "l'estudi de viabilitat deixa clar que el futur del servei passa per un seguiment continu, i no només dels números, sinó també de la coordinació i la gestió", en un text que, diu, també assenyala que "caldrien inversions de milions d'euros per poder-ho revertir en un marge d'entre quatre i cinc anys". Minoves ha defensat que el document albira que "ens falta mirar l'entorn", recordant la seva proposta per reordenar i ampliar les instal·lacions aprofitant els serveis ja existents a la zona.
"Tots els grups tenim clar que el Centre Esportiu Municipal el Tossalet és una prioritat i, per tant, això és una bona notícia", ha celebrat Canal en la cloenda del punt, recalcant que "això vol dir que remarem tots plegats perquè tiri endavant". En resposta als diferents suggeriments, el regidor ha avançat que la Diputació s'ha posat a disposició per redactar un nou estudi "per afrontar una nova concessió", en el qual seran clau aspectes com l'eficiència energètica i la possibilitat d'ampliar el paquet de serveis amb els recursos del voltant (piscina d'estiu, frontó, pàdel, tenis...). "Demanarem que s'englobi tot per tal que sigui un servei de més envergadura", ha confirmat. "Hi ha molta feina per fer, és evident, però hem comprovat que és una prioritat, no només per l'equip de govern sinó per tot el plenari i segurament també dels usuaris, treballadors, i la gent de Berga i la comarca", ha sentenciat.