L'Ajuntament de Berga dona llum verda a la substitució del paviment del pavelló vell

Llum verda als treballs de substitució del paviment esportiu del pavelló municipal d'esports vell de Berga. La darrera sessió ordinària del ple de la corporació berguedana ha aprovat inicialment el projecte, valorat en gairebé 100.000 euros, que permetrà que les actuals peces de paviment sintètic adquirides inicialment per usos puntuals i convertides en fixes passin a la història. Tots els grups hi van votar a favor a excepció de BeGI, que es va abstenir.
"Ha arribat el moment d’arreglar les coses", ha assenyalat el regidor d'Esports, Guillem Canal, després de detallar que l'actuació principal del projecte consisteix en "la substitució del paviment del pavelló vell, que és un terra que es va col·locar fa anys de manera provisional". El titular d'Esports ha reconegut que l'equip de govern ha hagut de portar a aprovació la iniciativa pel fet que, com que no hi ha un pressupost vigent, "no hi ha cap partida disponible" i, per tant, "no es podria fer l'aprovació pels mecanismes habituals". En tot cas, es mostrava esperançat que la resta de regidors compartissin la necessitat de millorar aquest equipament i validessin la iniciativa.
Dit i fet. Tots els grups de l'oposició han valorat positivament la proposta. "És de justícia", apuntava el portaveu de Junts, Ramon Caballé, recordant a més que aquesta era una de les accions pactades pel seu grup en l'aprovació del pressupost del 2025. Sigui com sigui, Caballé ha "tibat les orelles" a l'equip de govern pel que fa a l'execució pressupostària, incidint que "hem de ser més resolutius". Per part del PSC, el portaveu, Abel Garcia, ha agraït la interlocució del regidor de cara a pactar les pròximes inversions en equipaments esportius que es podran executar gràcies a les subvencions d'administracions supramunicipals, les quals ha coincidit a trobar necessàries. De fet, Garcia ha instat el govern de la CUP i ERC a no quedar-se aquí, i incloure una partida pressupostària cada any per al manteniment de diferents espais: "Estaria bé no anar a reacció i sí a proacció".
El regidor no adscrit, Lluís Minoves, també ha mostrat el seu suport a la proposta: "És una bona iniciativa". Finalment, des de BeGI, Judit Vinyes ha començat compartint que "entenem que s'ha de canviar el paviment", però ha optat per abstenir-se en la votació pel fet que, un cop revisada la documentació dels plecs, hi han trobat incoherències. Un seguit de circumstàncies que ha demanat corregir per tal de no caure en una situació d'inseguretat jurídica i tècnica.
Escoltades les valoracions, Canal ha apreciat el suport declarant que "ben segur, tots els clubs de la ciutat que gaudeixen d'una bona salut ho agrairan". D'aquesta manera, el projecte comença a caminar amb l'objectiu que els treballs es puguin executar a l'estiu, en coincidència de l'aturada de l'activitat regular de les competicions. La finalitat, ha recalcat el regidor, és que "a partir de la temporada 26-27, els clubs disposin de dos espais amb les condicions que es mereixen".
La iniciativa té un pressupost de 98.536,76 euros, dels quals 59.541,13 seran finançats mitjançant el Programa sectorial per a finançar les obres i/o actuacions de reforma i adequació d'equipaments esportius municipals de la Diputació de Barcelona. A més de la substitució del paviment, també s'han projectat algunes millores complementàries com la col·locació d'una pantalla divisòria mòbil per optimitzar l'espai de la pista i l'aportació d'una tribuna transportable per a la millora del confort als aficionats que assisteixin als partits i entrenaments.
Cal tenir present que els dos pavellons municipals tenen una àmplia activitat esportiva, amb disciplines com l'handbol, el vòlei o el bàsquet. A més, també acullen altres activitats culturals i d'oci, com la celebració de la Quina Berguedana o dels balls de Carnaval, entre altres.