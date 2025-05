Berga estudia la substitució del paviment del Pavelló Vell

L'Ajuntament de Berga estudia les opcions per renovar el paviment del Pavelló Vell, situat a la zona esportiva Toni Sabata. Per aquest motiu, el consistori ha posat en marxa una consulta preliminar de mercat, amb l'objectiu de conèixer les possibilitats existents.

A través d'aquest exercici, la corporació local pretén determinar l'oferta i el cost de les alternatives de paviment existents en el mercat per renovar la superfície del Pavelló Vell. L'Ajuntament recorda que en aquest espai s'hi practiquen una àmplia diversitat de disciplines esportives, com bàsquet, handbol, vòlei, futbol sala o patinatge, entre altres; i també acull diferents esdeveniments culturals i festius.

En aquest sentit, tot i que les celebracions populars s'hi visquin amb menor freqüència, el consistori ha de cobrir el terra del pavelló amb unes làmines protectores de cautxú que es col·loquen sobre el paviment. Per això, amb la consulta esperen saber si amb les solucions presentades també serà necessària la cobertura del paviment durant els esdeveniments culturals mitjançant el sistema actual.

El termini establert per participar en la consulta preliminar del mercat serà entre el 5 i el 19 de maig, ambdues dates incloses. Les empreses interessades a participar en el procediment hauran d'enviar les seves propostes a l'adreça contractació@ajberga.cat, aportant les dades de l'empresa, el nom de la persona de contacte, el telèfon i l'adreça de correu, i indicar en l'assumpte Millores en el paviment del Pavelló Vell de Berga. Les propostes presentades per les empreses participants es realitzaran a títol informatiu i no suposarà l'adquisició de cap compromís econòmic, assenyalen des de l'Ajuntament.

La informació recopilada amb aquesta consulta s'incorporarà, si s'escau, en l'informe justificatiu, indicant les empreses que han participat en la consulta i els aspectes més destacats. Les propostes rebudes quedaran publicades en l'apartat Consulta preliminar de mercat de l'espai de consulta del procediment a la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.