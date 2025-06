Què fer aquest cap de setmana al Berguedà: 27, 28 i 29 de juny

El Berguedà s'acomiada del juny amb una agenda que respira estiu. Les festes majors ja marquen l'ordre de l'oci i el gaudi als municipis, colònies i barris de la comarca. També tornen l'agenda certàmens consolidats, com la Festa dels Templers de Puig-reig, i altres que aspiren a fer-ho, com la Muussegada d'Estiu d'Olvan.

NacióBerguedà et facilita els diferents plans per gaudir a la comarca, els dies 27, 28 i 29 de juny.

Puig-reig viatja en el temps aquest cap de setmana i rememorarà el seu llegat medieval. L’orde templer reviu amb propostes com rutes guiades, recreacions històriques i nomenament de cavallers, a més de jocs infantils, gastronomia i música ambientades en l’època. Com a novetat, l’alumnat de primer d’ESO de l’Institut de Puig-reig participa en el certamen protagonitzant la representació d’una troupe de comediants. La Festa dels Templers tindrà lloc al voltant del Castell de Puig-reig, del 27 al 29 de juny, i està organitzada per l'Associació Templers de Puig-reig, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Puig-reig.

Inauguració de les piscines d’estiu

L’Ajuntament de Berga ha impulsat una celebració a la pista vermella de la zona esportiva Toni Sabata per donar la benvinguda oficial a la temporada d’estiu a l’equipament de les piscines municipals. Serà el 27 de juny i consta d’una oferta d’inflables per la mainada, un sopar a la fresca (8,5 euros) i el concert d’Aquell Parell. També s’aprofitarà l’ocasió per presentar la cançó de l’estiu: Gaudim la piscina. Els horaris.

Dia de l’Orgull LGTBIQ+

El 28 de juny es commemora internacionalment el Dia de l’Orgull LGTBIQ+. Amb motiu de l’ocasió, l’Àrea d’Igualtat i Feminismes del Consell Comarcal del Berguedà ha impulsat la campanya Orgull de ser qui som, que té per objectiu reforçar el respecte cap a les diverses preferències afectives i expressions de gènere, i vetllar per deslligar la societat dels prejudicis en contra de la llibertat. L’acte central de les jornades serà la lectura del manifest a Berga, el dissabte a les 12.00 hores, tot i que també hi ha activitats previstes en altres municipis de la comarca com Bagà, Cercs, Gironella, Olvan o la Pobla de Lillet. L’agenda comarcal.

«Gènere en festa: una mirada feminista a la Patum de Berga»

L’Ajuntament de Berga acollirà el seminari Gènere en festa: una mirada feminista a la Patum de Berga a càrrec de Marc Padullés. L’Àmbit de Recerques el Berguedà impulsa aquesta iniciativa que forma part del projecte del Seminari Permanent per difondre la investigació sobre temàtiques relacionades amb la història, les humanitats i les ciències socials de la comarca. La ponència tindrà lloc el divendres, a les 19.00 hores, a la Sala de Plens de la casa consistorial.

Festa Major de la Font del Ros

El barri de la Font del Ros de Berga es vesteix de gala per celebrar les seves tradicionals festes aquest cap de setmana. L'Associació de Veïns de la Font del Ros ha preparat un programa divers i pensat per a tots els públics, amb l'objectiu de ser un punt de trobada per a la gent del barri. A més, fa extensiva la seva celebració a tota la ciutat i poblacions del voltant. El tret de sortida del programa serà el divendres a les 18.00 hores amb l’engegada de coets i una tarda de jocs infantils a més de la cercavila dels gegants. Altres imperdibles de la cita són la Proclamació del Penoner, la Passada de Lluïment, la Mostra de Puntaires i els diferents Balls de Festa. Consulta el programa.

Festa Major de Terradelles

Entre el 27 i el 29 de juny, Terradelles celebra la seva festa grossa. La Festa Major del barri arrencarà amb el pregó, el divendres a les 18.30 hores, i una jornada que prosseguirà amb jocs infantils, la caminada nocturna, un concert i el tancament musical d’un DJ. També són destacables l’exposició fotogràfica, el sopar a la fresca, la cercavila, la foguera de Sant Pere i la Ballada de l’Esbart Cadí. L’agenda.

Festa de Sant Pere de Madrona

Berga celebra una nova edició de la Festa de Sant Pere de Madrona amb la programació de les activitats tradicionals: la Missa en honor a Sant Pere i cantada de goigs, finalitzada amb el repartiment de les claus de Sant Pere i els rams d’espígol. Les priores d’aquest 2025 són Rosa Solanellas Balaguer, Maria Solanellas Balaguer i Llúcia Balaguer Sala. Serà el 28 de juny, a l’Església de Sant Pere de Madrona, a partir de les 11.00 hores.

La Muussegada d’Estiu

El 28 de juny arriba un dels plats forts de la programació d’estiu a Olvan: la Muussegada d’estiu. El certamen, que celebra la segona edició enguany, és un tastet de la fira que té lloc cada novembre i pretén desestacionalitzar el consum de vedella més enllà de l’època nadalenca, potenciant el consum de carn de proximitat també durant la temporada estival. Així, la proposta arrencarà el dissabte a les 12.00 hores amb una xerrada sobre el Sindicat, i es reprendrà a les 19.00 hores amb un taller de brasa. Continuarà una taula rodona sobre la sobirania alimentària i, per acabar la jornada, s’ha previst un concert d’Els Trinxats amb la possibilitat de sopar amb l’oferta de la foodtruck Sal i Pebre. També es podrà provar una experiència virtual que trasllada l’usuari a un camp de pastura.

El Club del Joc

El Club del Joc és una activitat dedicada als jocs de taula i adreçada a tots els públics. És a càrrec de la Cia. de Jocs l’Anònima i té el suport de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Berga. Les persones participants podran gaudir gratuïtament d’una àmplia varietat de jocs d’estratègia, cooperatius, divertits, d’atzar, d’habilitat, entre molts altres. Serà dissabte, 28 de juny, a partir de les 21.00 hores i fins a la mitjanit, a l’Espai Jove de Berga.

Festa Major de Vilada

Vilada celebra la seva Festa Major en dos caps de setmana. Les dues primeres jornades seran el 28 i 29 de juny, amb un programa que consta de animació i inflables al Parc dels Gronxadors i una cercavila, el dissabte; i una mostra del Rugby Berguedà i una obra de teatre de Nan Valentí, el diumenge. Més informació.

«Lilo y Stitch»

Remake de la pel·lícula d’animació de l’any 2002. Narra la història d’una nena hawaiana solitària i un extraterrestre fugitiu que l’ajuda a recompondre la família. Lilo y Stitch és el film que protagonitza la cartellera del Cinema Patronat aquest cap de setmana. Els passis seran el dissabte i el diumenge a les 18.00 hores. Les entrades tenen un preu de 5 euros pels socis i 7 pels que no ho són.

«Els ossos de l’irlandès»

El Llorenç ha demanat a l’Héctor i el Xevi de veure’s un moment. No els ha dit què vol, però diu que és important. I deu ser-ho, perquè avui plou moltíssim i no ve de gust sortir de casa. Però no es pot esperar precisament perquè avui plou com fa anys que no plovia i, al poble, hi ha rieres disposades a desenterrar secrets que es creien oblidats. Teatre Nu presenta Els ossos de l'irlandès, l'obra que clou la programació semestral al Teatre Municipal de Berga, el 29 de juny a les 18.00 hores. Comprar entrades.