La Festa dels Templers estrena un espectacle a càrrec dels alumnes de primer d'ESO

Recreacions, concerts, visites guiades, jocs infantils, oferta gastronòmica, una aura enigmàtica i foc. Puig-reig es trasllada en el temps aquest cap de setmana amb motiu de la Festa dels Templers, certamen que permet reviure el llegat històric del municipi amb el castell d'epicentre. L'orde templer reneix amb activitats imperdibles com la ruta Mysterium, l'espectacle La llum del Temple o la nova proposta Mascarada.

La XVI Festa dels Templers se celebrarà del 27 al 29 de juny a Puig-reig en un "entorn magnífic i privilegiat", ha destacat l'alcaldessa de Puig-reig, Eva Serra. Durant la celebració, el municipi "rememora el pas dels templers", un episodi molt distingit i característic dins el "llegat històric i cultural" del poble, ha recalcat la batllessa. Els responsables de donar forma al programa són l'Associació Templers de Puig-reig, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Puig-reig.

El president de l'entitat organitzadora, Dídac Flores, ha posat en relleu les dues principals novetats que compta el certamen aquest 2025. D'una banda, la zona de jocs infantils d'inspiració medieval s'amplia en oferta i dies en funcionament per l'èxit de l'edició passada. I de l'altra, els responsables celebren la incorporació d'una nova proposta teatral nascuda a l'Institut de Puig-reig i que ha implicat l'alumnat de primer d'ESO. Es tracta de Mascarada i representa una troupe de comediants ambulants que faran acte de presència el dissabte al vespre.

L'impuls d'aquesta representació sorgeix d'un programa impulsat per la Generalitat destinat a promoure les arts escèniques a les aules. Així ho ha compartit el coordinador artístic del certamen, Jordi Pesarrodona, qui assenyala que la iniciativa s'enfocava especialment en grups que poguessin participar en àmbits locals d'influència, fomentant a la vegada la relació entre joves i la comunitat veïnal. Per tant, el projecte ha tingut una "doble funció", de foment cultural i interacció amb el teixit local. "Ha estat una experiència molt satisfactòria per totes les parts i tothom està encantat, així que crec que es tornarà a repetir", ha apuntat Pesarrodona, destacant que la simbiosi entre el centre educatiu i el consistori és una "confluència ja indestructible", ja que l'alumnat també participa en altres festivitats locals com la Corrida, els Jocs Florals o Sant Jordi. A més, els joves també protagonitzaran un dels 13 quadres temàtics que inclourà la ruta Mysterium (entrada gratuïta fins als 12 anys, i 4 euros per persona a partir dels 13 anys).

Així mateix, des del consistori també informen d'una innovació física al voltant del castell. Amb la voluntat de renaturalitzar l'espai per fomentar l'atractiu del municipi, Serra ha fet referència a una actuació en un petit pla a mig camí de la pujada al castell, del qual s'ha retirat un reixat metàl·lic i s'hi ha col·locat una tanca de fusta més integrada amb el paisatge. La intervenció dota de més visibilitat la façana del castell des de la plaça dels Templers i, a més, ofereix un nou espai de mirador que, previsiblement, s'acabarà d'adequar amb mobiliari de descans. Durant la Festa dels Templers s'utilitzarà aquesta ubicació dins les accions dels grups de recreació.

El programa, al detall

Divendres, 27 de juny

20.00 | Obertura de la taverna medieval amb servei de bar i menjar.

20.00 | Visita guiada a l'església romànica i al castell de Puig-reig.

21.30 | Impro-pregó a càrrec de la companyia Infestum. Continuarà el concert amb Sal150 (grup de folk-rock-celta).

Dissabte, 28 de juny

17.00 - 21.30 | Activitats diverses a tocar del castell: tallers de fang, escriptura medieval i tints naturals; jocs medievals i tir amb arc; mercat d'artesans i campaments medievals; representacions, danses i entremesos; grups de recreació, remeieres, romanços medievals; la taverna.

17.00 | Obertura de la taverna medieval, mercat, campaments i zona de jocs amb Ludiespai.

17.00 | Visita guiada a l'església romànica i al castell, amb parada al campament medieval.

17.00 - 18.00 | Berenar medieval a la taverna.

18.00 | Espectacle de capacitació de cavallers (Companyia Cinot).

18.00 | Lluites de templers.

18.15 | Xerrada a l'església romànica: Templarios, reyes, celtas y peregrinos protegidos por gemas mágicas amb Juan Manuel Rincón Rivera.

18.30 | Espectacle de màgia amb Màgic Pol.

18.30 | Visita guiada a l'església romànica i al castell.

19.00 | Espectacle de dansa amb els Moravians.

19.30 | Espectacle familiar amb la companyia Cinot.

20.00 | Mascarada, representació dels alumnes de 1r d'ESO de l'INS Puig-reig.

20.00 | Assalt al castell.

20.00 | Inici del sopar a la taverna.

20.15 | Mestre d'armes i desfilada dels grups de recreació.

21.00 | Espectacle de dansa amb els Moravians.

21.15 - 23.15 | Ruta teatralitzada Mysterium (sortides cada 15 minuts, per grups de 30).

23.30 | Visita al món màgic i misteriós del castell.

22.00 | Ball i danses folk continentals amb Cul de Sac.

23.45 | Espectacle final a la façana del castell: La llum del Temple, amb baixada de torxes, música i recreacions. A continuació: festa a la taverna.

Diumenge, 29 de juny