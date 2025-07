Aquests són els refugis climàtics del Berguedà

L'estiu ha arrencat sense compassió als termòmetres i, malgrat les diverses opcions disponibles per refrigerar-se, no totes les llars o situacions personals presenten les condicions per fer-hi front. Davant d'aquesta realitat, un bon recurs són els emplaçaments públics, i més concretament els refugis climàtics.

Tal com recull el Departament d'Interior i Seguretat pública, un refugi climàtic és "un espai públic on els ciutadans i les ciutadanes poden refugiar-se en situacions meteorològiques extremes", incloses les onades de calor. Es tracta d'equipaments variats, des de biblioteques i sales polivalents, a casals de gent gran i piscines municipals, generalment accessibles per a totes les persones.

El mateix departament disposa d'un llistat actualitzat, a partir de les dades facilitades per les administracions locals, que actualment consta de més de 1.700 instal·lacions arreu de Catalunya. En el cas del Berguedà, n'hi ha 11 de registrats.

Piscina municipal d'Avià

Horari : De 10.00 a 20.00 hores

: De 10.00 a 20.00 hores Ubicació : Avinguda Pau Casals, s/n (davant del Camp de Futbol)

: Avinguda Pau Casals, s/n (davant del Camp de Futbol) Capacitat: 200 persones

Casal de joves de Bagà

Horari : Disponible previ lloguer

: Disponible previ lloguer Ubicació : Carrer Historiador Pere Tomic, 1 (baixos)

: Carrer Historiador Pere Tomic, 1 (baixos) Capacitat: No especificada

Casal cívic i comunitari de Berga

Horari : Juliol: de dilluns a divendres, de 09.00 a 21.00 hores; i dissabtes, de 10.00 a 21.00 hores. Agost: de dilluns a divendres, d'11.00 a 19.00 hores

: Juliol: de dilluns a divendres, de 09.00 a 21.00 hores; i dissabtes, de 10.00 a 21.00 hores. Agost: de dilluns a divendres, d'11.00 a 19.00 hores Ubicació : Plaça de Sant Joan, s/n

: Plaça de Sant Joan, s/n Capacitat: 108 persones

Piscines municipals d'estiu de Berga

Horari : De 10.00 a 20.00 hores

: De 10.00 a 20.00 hores Ubicació : Zona Esportiva Toni Sabata

: Zona Esportiva Toni Sabata Capacitat: 383 persones

Piscines de Casserres

Horari : De 10.00 a 20.00 hores

: De 10.00 a 20.00 hores Ubicació : BV-4131, s/n

: BV-4131, s/n Capacitat: 200 persones

Piscina municipal de Cercs

Horari : De 10.30 a 20.00 hores (fins al 15/08). De 10.30 a 19.00 hores (fins al 31/08)

: De 10.30 a 20.00 hores (fins al 15/08). De 10.30 a 19.00 hores (fins al 31/08) Ubicació : Zona Esportiva Municipal de Sant Jordi

: Zona Esportiva Municipal de Sant Jordi Capacitat: 200 persones

Local d'entitats de l'Espunyola

Horari : Sense especificar

: Sense especificar Ubicació : Quilòmetre 136 de la C-26

: Quilòmetre 136 de la C-26 Capacitat: 25 persones

Biblioteca de Gironella

Horari : De dilluns a divendres, de 16.00 a 20.30 hores. Els dimarts i dijous, també de 09.30 a 13.30 hores

: De dilluns a divendres, de 16.00 a 20.30 hores. Els dimarts i dijous, també de 09.30 a 13.30 hores Ubicació : Avinguda dels Països Catalans, 1

: Avinguda dels Països Catalans, 1 Capacitat: 170 persones

Coworking de Montclar

Horari : De 08.00 a 19.00 hores

: De 08.00 a 19.00 hores Ubicació : Casa de la Vila, s/n

: Casa de la Vila, s/n Capacitat: 10 persones

Llar d'avis Dr. Llaverias de Puig-reig

Horari : De 10.00 a 13.00 i de 15.00 a 18.00 hores

: De 10.00 a 13.00 i de 15.00 a 18.00 hores Ubicació : Carrer Lleida, 1

: Carrer Lleida, 1 Capacitat: 50 persones

Biblioteca Guillem de Berguedà de Puig-reig