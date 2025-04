Berga treballa en el Pla Especial Urbanístic d'edificacions en sòl no urbanitzable

L'Ajuntament de Berga ha engegat la redacció del Pla Especial Urbanístic del catàleg de masies i altres edificacions en sòl no urbanitzable. El document consisteix en un recull que té per finalitat inventariar les construccions en sòl no urbanitzable i determinar quines són susceptibles de treballs de conservació, rehabilitació i recuperació, quines no, així com establir-ne els usos.

Aquest dijous, la Sala Casino acull una reunió informativa (a les 18.30 hores) amb els titulars de construccions en sòl no urbanitzable, destinada a tractar diferents qüestions relacionades amb el projecte. En concret, s'exposarà la finalitat de l'elaboració del document del catàleg, es presentarà l'equip redactor i es compartirà els terminis previstos per a la redacció i aprovació d'aquest instrument urbanístic. En acabar les exposicions per part del consistori, s'obrirà un torn de paraula amb els assistents per poder plantejar qualsevol pregunta o fer aportacions sobre la iniciativa.

Tal com apunten des de la corporació local en un comunicat de premsa, l'aprovació d'aquest document ha de facilitar la posterior gestió de totes les tramitacions urbanístiques i ambientals que es vulguin portar a terme a les edificacions en sòl no urbanitzable. Amb tot, l'Ajuntament estima que la redacció del document s'executarà al llarg del 2025, a càrrec de l'estudi d'arquitectura EFA Arquitectes, en coordinació amb els tècnics municipals.

L'import de la redacció és de 59.214,38 euros, dels quals 24.870,04 euros provenen d'una subvenció de la Diputació de Barcelona. La resta es finançarà amb recursos propis del consistori.