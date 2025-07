Què fer aquest cap de setmana al Berguedà: 11, 12 i 13 de juliol

La cultura protagonitza l'agenda del cap de setmana al Berguedà, amb una àmplia oferta de concerts i espectacles arreu de la comarca, i pensades per a tots els públics. Destaquen la Festa Major de Cal Rosal, el FeMAP a Bagà, la Trobada d'acordionistes de Maçaners, la Diada Castellera d'aniversari dels Castellers de Berga i la Festa del Segar i el Batre d'Avià.

NacióBerguedà et facilita els diferents plans per gaudir a la comarca, els dies 11, 12 i 13 de juliol.

La Festa Major de Cal Rosal ha començat a desplegar una agenda d'actes que s'intensificarà el cap de setmana, de l'11 al 13 de juliol. L’agenda presumeix de tenir tots els al·licients "típics d'una festa major de poble", amb activitats pensades per a tots els públics. Alguns dels destacats són les havaneres amb Els pescadors de l'Escala, el Mercat de Productors del Berguedà, les dues nits de concerts i l’espectacle Interbrut de David Cols. Les activitats també s’inclouen en la programació estival d’Olvan i Cal Rosal.

El Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) ha tornat aquest 2025 amb 54 concerts en 41 municipis diferents. Al Berguedà, el cicle engega aquest divendres, amb l’actuació de l’Ensemble Leipzig 1723, a l’Església de Sant Esteve de Bagà, a les 20.00 hores. La proposta relata el procés per trobar substitut al càrrec de Kantor a Sant Tomàs de Leipzig, després de la mort de Johann Kuhnau, amb les candidatures de Georg Philipp Telemann, Christoph Graupner i Johann Sebastian Bach. Venda d’entrades anticipades.

Trobada d’acordionistes de Maçaners

El poble de Maçaners (Saldes) prepara la 40a edició de la seva popular Trobada d’acordionistes. La iniciativa va sorgir d’un grup de veïns que no han deixat de créixer, arribant a concentrar un miler de persones que posen el focus en l’acordió diatònic. La trobada l’11 de juliol amb el Vespre de música i ball folk, i es reprèn l’endemà amb una Fira d’artesans. També s’executarà un Taller d’acordió, impartit per Marçal Ramon. A les 12 del migdia s’inicia la Música a les eres, una de les activitats més reeixides de la Trobada. Consisteix en un recorregut per les eres de les cases de Maçaners, amb una actuació de 20 minuts d’un músic diferent en cada era. Per animar el seguici, també se sumen els Bastoners de Copons. Ja a la tarda, s’ha previst un Concert de música tradicional i una exhibició de Ball de Bastons. A partir de les 22.00 hores, se celebrarà l’acte central de la Trobada d’acordionistes, que clourà amb el concert final amb la Viu-Viu. Consulta el detall del programa.

Festa Major de Viladomiu Vell

Viladomiu Vell celebra la seva festa grossa entre l’11 i el 13 de juliol, amb motiu de la Festa Major. Concerts, actes infantils, un sopar popular, la missa solemne i una ballada de sardanes són alguns dels plats principals de la cita. Podeu trobar els detalls del programa, aquí.

Festival Test

Gironella serà una de les seus del cap de setmana del Festival TEST, el Festival en xarxa d’arts intenses de prop i de curta durada. Les vuit propostes es podran veure repartides en dos dies, i tenen una durada d’entre 15 i 25 minuts. L’11, s’ha programat: No tornaré, Les coses, El test i Fràgil. L’agenda del dia 12 consta de: El paradís s’ha acabat, He mort el llop, Estan aquí!, Clown on popping. Comprar entrades.

III Festival Músico-cultural de l’Alt Berguedà

Bagà serà l’escenari de la tercera edició del Festival Músico-cultural de l’Alt Berguedà. El certamen arrencarà l’11 de juliol amb tallers a la tarda i els concerts d’Andreu Martí, Rocktareny i Nat Band, al vespre. L’endemà, s’ha previst una mostra de celta baganès. El 13 de juliol, la cita clourà amb les actuacions de Lluís Armengou, Aina Camprubí, Cristóbal López i Jazztareny amb la Banda de Vent. Més informació.

«L’Asland de fa un segle»

Un dia, pels volts dels anys vint, l’enginyer en cap de la Fàbrica Asland de Castellar de n’Hug, Joseph M. W. Stone, rep una comitiva de visitants, amics dels amos, per tal d’explicar-los el funcionament de la fàbrica de ciment. L’ajudaran la Falgars i el Ramon, treballadors que les han viscut de tots colors. Un viatge al passat de la fàbrica per reviure aquella jornada i descobrir la cimentera i la colònia. Es durà a terme cada dissabte, entre el 5 de juliol i el 30 d’agost, a les 11.00 hores. L’aforament és limitat, així que cal comprar les entrades prèviament.

Diada Castellera d’Aniversari

Els Castellers de Berga celebren el seu 13è aniversari com més els agrada: amb una Diada Castellera. Serà el 12 de juliol, a partir de les 18.00 hores a la plaça Sant Pere de Berga (15 minuts abans, hi haurà una cercavila des del Cinema). Enguany s’hi sumen els Castellers de Sabadell i els Castellers de Santpedor. Per cloure la celebració, s’ha previst un sopar al Cinema Catalunya i una nit musical amb Natband i PD Urrixic. Saber-ne més.

«Fàbrica endins»

Un viatge entre la pols de ciment de l’antiga fàbrica Asland, mitjançant una visita immersiva amb ulleres de realitat virtual. Aquesta particular ruta ofereix a l’usuari proposta que l’endinsarà en el laberint fabril de la cimentera tal com era l’any 1920, passant per diferents espais i naus del recinte -avui dia museístic- per complementar la visita. Una oportunitat per recuperar el patrimoni arquitectònic i industrial de l’Alt Berguedà, a través de les noves tecnologies. Es durà a terme cada dissabte, entre el 5 de juliol i el 30 d’agost, a les 16.00 hores. L’aforament és limitat, així que cal comprar les entrades prèviament.

De la llavor a la cassola

Aquest dissabte, el Konvent organitza una jornada centrada en el menjar, la cuina i la cultura com a eines de transformació social. La trobada combinarà acció i reflexió per qüestionar i repensar la nostra relació quotidiana amb l’alimentació. S’exploraran els impactes ecològics i geopolítics del menjar, s'obrirà un diàleg crític sobre les pràctiques alimentàries com a agents de canvi i, en definitiva, es buscarà generar consciència. Hi participen Marina Monsonís, Eixarcolant, Jordi Masjuan, La Tartana, Bàrbara Forés, Nata Lloreta, Pep Salsetes i Bewis de la Rosa. El detall del programa.

Festa del Segar i el Batre

El municipi d’Avià acollirà els dies 12 i 13 de juliol la XXXVI edició de la Festa del Segar i el Batre, una cita consolidada que reivindica les feines tradicionals del camp i el món agrícola local. Organitzada per l’Ajuntament d’Avià i l’Ateneu d’Avià, la festa ofereix un programa que combina activitats divulgatives, culturals i lúdiques per a tots els públics, en un entorn emblemàtic com és l’espai de l’església de Santa Maria. La celebració arrencarà el dissabte, amb el Sopar del Segador. El dia gran serà diumenge, engegant amb la missa a l’ermita per donar pas a les demostracions de segar, batre i fer el paller amb tècniques tradicionals. El públic assistent podrà gaudir també de l’Esmorzar del Segador, tallers de ceràmica per als més petits i participar en el 4t Concurs de rams de flors de bosc amb espigues. Consulta els horaris.

La Festa dels Cristòfols de Berga viurà el dia gran de la cita aquest 2025 aquest diumenge. Després que se celebri la missa en honor a Sant Cristòfol a les Sagramentàries, l’activitat es concentrarà a la plaça de la Font del Ros. Els assistents podran gaudir d’una exposició de vehicles clàssics, d’una mostra de vehicles dels cossos de seguretat, les actuacions de la batucada Vibra Percussió i la tradicional benedicció dels vehicles.

Benvinguda vida

La cinquena edició del cicle Benvinguda vida de l'Espunyola engega aquest diumenge. La jornada inaugural del certamen ha programat 10 activitats repartides entre el matí i la tarda, amb xerrades diverses dirigides a les mares, pares i famílies en procés d’embaràs. Les activitats són gratuïtes, però cal registrar-se prèviament. El programa complet.

Caminada popular de Gósol

37a edició de la Caminada popular de Gósol. Serà el 13 de juliol, amb sortida des de la plaça de Gósol a les 08.00 hores. En primer lloc, arrencaran els participants del trail, i seguidament els caminants. Informació i inscripcions, aquí.

Els Tets

El cicle Tardes Tontes de l’Ametlla de Merola, una iniciativa de l’Associació Cultural Esplai, torna aquest estiu per omplir de música i activitat les tardes de diumenge. La proposta ofereix quatre cites gratuïtes al parc infantil de l’Ametlla de Merola, amb concerts a partir de les 20.00 hores. Durant totes les sessions, els assistents podran gaudir d’una variada oferta de begudes i també bikinis. La segona cita serà amb Els Tets.

«Votemos»

En un edifici del centre de Madrid, una comunitat de veïns es reuneix per votar el canvi d’ascensor. La notícia inesperada que un nou llogater amb problemes de salut mental llogarà el pis d’un dels propietaris, cau com una bomba a la reunió, que pren un rumb inesperat. Votemos és el film que protagonitza la cartellera del Cinema Patronat aquest cap de setmana. Els passis seran el diumenge (18.00h) i el dilluns (20.30h). Les entrades tenen un preu de 5 euros pels socis i 7 pels que no ho són.