Puig-reig i Olvan, al capdamunt del registre d'accidents per xocs amb fauna al Berguedà

Al llarg del 2024, el teixit de carreteres de Catalunya va registrar una mitjana de 15 accidents de trànsit al dia per xocs amb animals. Així ho posen de manifest les dades del Servei Català de Trànsit (SCT) obtingudes per l'ACN, on s'observa que al Berguedà es van comptabilitzar un total de 187 accidents l'any passat. I si s'observen les dades acumulades la darrera dècada, hi ha dos municipis que sobresurten: Puig-reig i Olvan.

Amb un total de 150 sinistres, Puig-reig és la població berguedana que ha sumat més accidents amb fauna implicada entre el 2014 i el 2024. A Olvan, se'n comptabilitzen 149 en el mateix període. Segons els registres complets, es denota una major concentració d'aquest tipus de succés entre el Baix Berguedà i el Central, tenint en compte que continuen el llistat els municipis de Berga (117), Santa Maria de Merlès (106) i Casserres (102).

Aquestes xifres estan allunyades de les primeres posicions del rànquing català, que encapçala amb diferència la capital del Segrià, Lleida, amb un total de 666 accidents els últims 10 anys. Completen el podi Artesa de Segre (Noguera), amb 363, i Sant Feliu de Buixalleu (Selva), on se n'han registrat 305 en el mateix període.

Les mateixes fonts del SCT posen de manifest que, en el 95% dels accidents amb animals, les persones involucrades resulten il·leses. Del 5% restant, la majoria pateixen danys lleus, si bé també hi ha hagut 117 persones ferides de gravetat i 10 que han perdut la vida. En aquest sentit, les mateixes dades assenyalen que el municipi berguedà que ha acumulat més afectats en 10 anys és Olvan, amb 14, seguit de Puig-reig (7) i Berga (5).

Passant a observar les dades de la vegueria, la comarca de la Catalunya Central que concentra més sinistres amb fauna és el Bages, on se'n van produir 334 el 2024. Segueix l'Anoia, amb 303, i el Solsonès, amb 190. A Osona se'n comptabilitzen 141, 95 al Moianès i 58 al Lluçanès. Cal tenir en compte que, dels 1.295 accidents de trànsits que van tenir lloc l'any passat a la Regió Central de Trànsit, en el 45% hi havia animals implicats.

En darrera instància, pel que fa a la classificació per tipus d'animal involucrat, el 62,5% d'accidents amb fauna durant el 2024 a Catalunya van ser amb animals ungulats (porc senglar). Així mateix, els xocs amb cèrvids (cérvol, isard, cabirol o daina) impliquen un 27,4% dels casos, el 4,7% amb animals domèstics (gat o gos), i el 3% amb altres animals salvatges (guineu, geneta o teixó).