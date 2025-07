El Berguedà disposa de quatre oficines empresarials de transició energètica acreditades

Catalunya disposa de 44 oficines empresarials de transició energètica. Aquest recurs està avalat pel Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, que les ha posat en marxa a través de l'Institut Català d'Energia (ICAEN). Al Berguedà, n'hi ha quatre d'acreditades.

Les oficines empresarials de transició energètica tenen per objectiu ajudar les empreses, en especial les petites i mitjanes, a reduir el seu consum energètic. En total, la iniciativa ha comptat amb una inversió de 7,7 milions d'euros, que han de contribuir a "avançar cap a un model més sostenible", posen en relleu des del Consell Comarcal del Berguedà.

D'aquesta manera, el servei consisteix a oferir suport tècnic i assessorament al teixit empresarial, de cara a impulsar actuacions enfocades en l'estalvi i l'eficiència energètica. En concret, es pretén que es converteixin en l'espai d'acompanyament en la tramitació d'ajuts i subvencions, en la plataforma de programació de jornades i formacions tècniques, i en el recurs d'impuls de creació de comunitats energètiques i projectes d'energies renovables i mobilitat elèctrica.

En concret, al Berguedà disposen d'oficina empresarial de transició energètica:

L'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà (ACEB)

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona

El Gremi d'Instal·ladors d'electricitat, fontaneria i afins del Bages, Berguedà i Moianès

El Col·legi d'enginyers tècnics industrials de Manresa

Tal com assenyala l'administració supramunicipal, aquestes entitats treballaran de manera coordinada, però amb especialitzacions diferents segons el tipus d’actuació que poden dur a terme. En tot cas, totes quatre donaran cobertura al teixit empresarial del Berguedà i reforçaran la tasca de l'Oficina de Transició Energètica del Consell Comarcal, que actualment dona suport a iniciatives locals i aporta coneixement tècnic per a la implantació de les energies renovables, dins el Pla Territorial Sectorial per la implantació de les energies renovables a Catalunya (PLATER).

Amb tot, des de la corporació comarcal recalquen que "la transició energètica es considera clau per garantir la competitivitat de les empreses i, alhora, contribuir a la lluita contra el canvi climàtic". Per aquest motiu, defensen que "aquestes oficines també són un recurs per facilitar la millora de l'eficiència i la sostenibilitat a les petites i mitjanes empreses de tots els sectors".

Segons les dades de la Generalitat, la indústria és el segon sector consumidor d'energia final de Catalunya, només per darrere del transport, amb un 32,2% del total. En aquest sentit, cal tenir present que la Prospectiva Energètica de Catalunya 2050 preveu que la indústria del país ha de disminuir un 52,6% la seva intensitat energètica l'any 2050 per assolir la neutralitat climàtica.