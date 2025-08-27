La petanca ressorgeix a Borredà

Borredà és testimoni del renaixement d'una activitat que, durant anys, va viure amb esplendor. Es tracta de la petanca, pràctica esportiva que feia més de 10 anys que estava en l'oblit i que els darrers mesos està agafant embranzida gràcies a la vintena de persones que s'han animat a prendre part d'una nova competició local. A l'horitzó, hi ha l'esperança de poder refundar el mític Club Petanca Borredà.
"Fa goig tornar a veure l'activitat". Amb aquestes paraules celebren la represa d'aquest esport des de l'Ajuntament de Borredà, qui ha compartit en un escrit el ressorgiment de la pràctica en les quatre pistes que disposa el poble. En especial, l'afluència es multiplica els dissabtes i diumenges al matí, quan es disputen les trobades d'aquesta nova lliga local.
El lligam entre la petanca i el municipi es remunta a inicis de la dècada dels 80, quan alguns estiuejants van anar animant als locals a jugar-hi. L'equip de govern d'aleshores va adaptar un petit espai a la zona esportiva, amb dues pistes on poder desenvolupar la pràctica amb garanties. L'esport va anar guanyant popularitat i agafant embranzida, fins a constituir-se en el Club Petanca Borredà, que en el punt més àlgid de la seva trajectòria va arribar a comptar amb 230 socis.
Tal com recorden des de l'ajuntament, hi va haver una època que l'activitat era pràcticament diària, i també s'anava a competir fora del municipi. De fet, el club va ser capaç d'organitzar tornejos comarcals i intercomarcals de rellevància, omplint les pistes i adaptant-ne al camp de futbol. Aquestes cites generaven un moviment frenètic al nucli, no gaire usual. Va ser aquesta capacitat de tracció que va animar la corporació local a fer una aposta més gran per l'esport, aprofitant els treballs per a la construcció de la pista poliesportiva per situar quatre pistes de petanca reglamentàries i un cobert, a més de posar a disposició uns lavabos.
Més enllà de la pràctica de la petanca, l'acció del club va esdevenir també un referent social i de relació veïnal, sent un focus de trobada i col·loqui entre jugadors i altres persones. Però, després d'uns 20 anys, "l'activitat va anar decaient fins a la seva inevitable desaparició", expliquen des del consistori, limitant la vida al voltant d'aquestes quatre pistes a algunes persones a títol individual que s'hi han anat apropant de tant en tant.
És per aquest motiu que l'Ajuntament de Borredà confia que aquesta nova etapa de la petanca al poble permeti tornar a omplir les pistes, "amb la vista posada a recuperar el Club i preparar-lo pels nous temps". Per tot plegat, sentencien que "Borredà recupera el joc de la petanca, amb bons ànims de cara el present i futur", i auguren poder "acollir una nova fornada d'afeccionats".