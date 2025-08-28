Endesa millora una línia de mitjana tensió que proveeix sis pobles del Berguedà i el Lluçanès

Endesa ha iniciat una actuació per a la renovació tecnològica d'una línia elèctrica de mitjana tensió que passa per una zona boscosa i agrícola als municipis d'Olvan i Sagàs. Ara bé, aquesta infraestructura també proveeix d'electricitat els municipis berguedans de Santa Maria de Merlès, la Quar i Borredà, a més de Lluçà, al Lluçanès. Els treballs tenen un cost de 60.000 euros i es podran executar sense necessitat d'interrompre el servei dels usuaris.
L'actuació consisteix a substituir uns 300 aïlladors de vidre per uns de nous, polimèrics. Aquest material és més lleuger i resistent a fenòmens meteorològics adversos com calamarsa, pedregades o descàrregues de llamps. La finalitat, doncs, és reforçar la qualitat i la continuïtat del subministrament elèctric a les sis poblacions que s'alimenten d'aquesta xarxa.
L'àmbit d'actuació se situa en dues derivacions de la línia principal: una té 3,7 quilòmetres i se situa a l'est del municipi d'Olvan; i l'altra s'estén en 2,8 quilòmetres al centre de Sagàs. La renovació, que ja ha començat, s'han encarregat a uns equips especialitzats en treballs en tensió i, per tant, no caldrà desconnectar la línia en cap moment.
La intervenció s'ha projectat en diferents fases i, en primer lloc, s'enfoca en el tram de Sagàs. A continuació, es farà la mateixa actuació a Olvan, allargant pràcticament tot el setembre els treballs. D'altra banda, la companyia assenyala que, un cop les dues primeres fases estiguin finalitzades, es procedirà a la instal·lació d'un seccionador de control remot a la línia principal. Aquest es troba, a la part nord de Sagàs, sobre la C-62, i es tracta d'un dispositiu que permetrà una gestió més eficient de la xarxa, tant en cas d'incidència com en operacions de manteniment.