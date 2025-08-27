Vandalitzen l'escultura dedicada al ciclisme del Coll de Pradell

L'escultura dedicada al ciclisme i instal·lada recentment al Coll de Pradell, ha desaparegut. Ha estat aquest cap de setmana que alguns ciclistes han alertat que l'obra, col·locada fa cosa de tres setmanes, ja no hi era. Al lloc on se situava només queda, tallada arran de terra, l'asta de ferro que l'alçava. També hi ha un altre tros del pal tallat i llençat uns metres més enllà. De la bicicleta, no n'hi ha ni rastre.
L'alcaldessa de Saldes, Dolors Jiménez, ha confirmat el succés. En declaracions a NacióBerguedà, ha assenyalat que l'autor o autors d'aquest acte vandàlic van actuar amb premeditació, pel fet que no era possible retirar la figura sense l'ús d'una serra radial. "Sabien perfectament el que anaven a fer", ha lamentat la batllessa.
El consistori ha denunciat els fets als Mossos d'Esquadra, que intenta trobar alguna pista per esbrinar les circumstàncies a l'entorn del que ara resta de l'escultura. Per la seva banda, l'Ajuntament de Saldes fa una crida a qualsevol persona que pugui aportar informació sobre el succés. Tanmateix, des de la corporació són conscients que es tracta d'un punt allunyat i poc transitat, on rarament circulen persones durant la franja nocturna, així que serà difícil trobar testimonis.
"És una llàstima, perquè l'obra suposava un nou al·licient per als ciclistes que entomen el repte de Pradell, que és molt exigent", ha remarcat Jiménez, que també ha emfatitzat que l'escultura "no podia molestar a ningú" perquè es va escollir un emplaçament per instal·lar-la fora del pas i amb el Pedraforca de fons. "Aquest paisatge és un premi pels ciclistes que fan el Coll de Pradell, i l'escultura el reforçava", ha compartit Jiménez.
Una obra a quatre mans
Fa un parell de setmanes que es va fer pública la ubicació d'aquesta peça. El projecte va sorgir de la iniciativa del moviment Primavera ciclista i l'Ajuntament de Saldes, i realitzada per Metàl·liques Camprubí (Avià) en col·laboració amb Konvent. Estava forjada en ferro perquè pogués resistir el pas del temps, a la vegada que simbolitzava "la duresa, l'esforç i la constància que caracteritzen aquest esport".
Els impulsors del projecte van destacar, en un comunicat de premsa que, amb l'escultura, "el municipi reafirma el seu vincle amb el ciclisme i la seva voluntat de posar en valor un entorn natural únic", i per tant "Saldes i el Berguedà es consoliden així com una destinació imprescindible per als amants de l'esport, la natura i l'hospitalitat". De moment, els agents implicats encara no han decidit si reposaran l'escultura.