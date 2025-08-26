La Portal Attack travessa la frontera: la prova ciclista s'estrena enguany a Andorra

Els aficionats al ciclisme ja compten els dies per a la celebració d'una nova edició de la Portal Attack. La cita arriba aquest 2025 amb novetats internacionals, pel fet que la marca berguedana ha travessat la frontera i disputarà la primera prova a Andorra. Es tracta de l'Attack Engordany i tindrà lloc a Escaldes-Engordany, el 4 d'octubre.
El Comú d'Escaldes-Engordany s'ha aliat amb l'organització berguedana per acollir la cita esportiva, que es desenvoluparà pel nucli històric de la parròquia. L'equip de govern de la corporació escaldenca fa anys que aposta per esdeveniments i propostes que contribueixin a dinamitzar aquest entorn, caracteritzat per la seva fisonomia d'edificis tradicionals del Principat i que contrasta amb la zona comercial del centre i que s'allarga cap a la capital andorrana. Així, la plaça de Santa Anna, el Pont d'Engordany i el Camí de la Peletera seran alguns dels escenaris més destacats de la vetllada.
Més enllà de l'aparador històric, el conjunt del país dels Pirineus s'ha posicionat des de fa anys com un territori ciclista. Bona prova d'aquesta cultura ciclista són la disposició per acollir proves, el desplegament d'infraestructures per a la pràctica del ciclisme o l'impuls del Bici Lab (espai museístic dedicat a la bicicleta). Una conjugació institucional i ciutadana que la Portal Attack vol aprofitar en la seva expansió, ara també internacional.
Sis proves en tres seus
L'arribada del mes de setembre serà també la de la Portal Attack a Berga, enguany amb quatre disciplines: la Retrotrobada, la Portal Attack, la Portal Avalanche i la Portal Attack Xics. Les inscripcions estan obertes -a excepció de la Portal Attack, que ja ha exhaurit les places-. A més, també hi ha previstes les cites d'Olesa de Montserrat (20 de setembre) i Escaldes-Engordany (4 d'octubre).
Els esdeveniments a la capital del Berguedà es desplegaran en una agenda que s'estén entre el 29 d'agost i el 13 de setembre, i inclou una exposició al Museu Comarcal de Berga, espectacles diversos, música en directe i espais gastronòmics, a més de les competicions esportives. D'altra banda, el certamen també comptarà amb la dinamització fruit de la col·laboració de diferents entitats esportives i agrupacions culturals de la ciutat i el conjunt de la comarca. Els detalls es donaran a conèixer pròximament, en la presentació oficial de l'esdeveniment.