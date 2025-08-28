Què fer aquest cap de setmana al Berguedà: 29, 30 i 31 d'agost

El Berguedà culmina l'agost encara amb tradició i festes populars. Mentre a Castellar de n'Hug celebren el seu concurs més popular, a Avià viuen la festa major. Per també és un cap de setmana per posar punt final a alguns cicles estivals, evidenciant que el setembre ja treu el cap.
NacióBerguedà et facilita els diferents plans per gaudir a la comarca, els dies 29, 30 i 31 d'agost.
Gangues al carrer
La rematada de les rebaixes d’estiu a Berga es farà al carrer. Els establiments del sector associats a Bergacomercial treuen els saldos davant de les botigues amb motiu de les Gangues al carrer, cita perquè els compradors pesquin les millors ofertes de la temporada. En cada paradeta s’hi podran trobar vestits, samarretes de tires i pantalons curts per acabar de vestir els darrers dies de calor, o per esperar un inici estival de 2026 amb peces noves. La campanya serà els dies 29 i 30 d’agost, als diferents eixos comercials de la ciutat, en l’horari d’obertura habitual dels establiments.
Castellar de n'Hug celebra aquest diumenge la 61a edició del seu Concurs Internacional de Gossos d’Atura. La cita serà el diumenge, a partir de les 11.00 hores, al Prat del Castell. Per complementar l’esdeveniment, el municipi també viurà dues cites d’oci i cultura els dies previs. Es tracta dels Càntics de Pastors, una vetllada musical el 29 d’agost a la plaça de l'Església; i de la Fireta de la Llana, una mostra que uneix parades de productes artesanals, tallers, exposicions, xerrades i demostracions, i que es desplegarà en el mateix emplaçament al llarg del dissabte i diumenge al matí.
Festa Major d’Avià
Avià desplega el gruix d’actes de la Festa Major d’enguany entre el 29 d’agost i l’1 de setembre. Divendres serà el dia de la imatgeria popular, amb la cercavila dels gegants i la cucafera, a més del correfocs a la nit. Dissabte, la jornada arrencarà d’hora amb el tir al plat i tindrà com a gran al·licient la Fira de la Cervesa i la Baixada d’Andròmines. Diumenge, serà el dia de la Missa Major en honor a Sant Lleïr, les sardanes i les noves curses infantils de bicicleta. La cloenda serà amb actes d’oci per a totes les edats, com un escape room, karaoke o un espectacle infantil. I tot plegat quedarà unit per la música, gràcies als concerts i actuacions que omplen l’agenda cada dia. Consulta el programa.
Trobada d’acordionistes
La Pobla de Lillet celebra aquest dissabte la 24a edició de la Trobada d’acordionistes. Serà al pavelló municipal a partir de les 22.00 hores, en una vetllada que músics i públic gaudeix de la música, l’alegria i el bon ambient. Tal com destaquen des de l’organització, es tracta d’una cita imprescindible per als amants de l’acordió, les cançons populars i les tradicions.
Vespres musicals
Última cita del certamen estival de Saldes, els Vespres musicals. El 30 d’agost, a partir de les 20.00 hores, l'església de Sant Martí acollirà els concerts de Metropolitan Union i Barbershop Quartet. L’esdeveniment és gratuït.
«Ferros amb rodes, arqueologia ciclista»
El Museu Comarcal de Berga acollirà una exposició titulada Ferros amb rodes, arqueologia ciclista amb motiu del desè aniversari de la Retrotrobada ciclista. La mostra inclou una dotzena de bicicletes clàssiques de diferents models i marques datades entre els anys 1875 i 1942. Les peces exposades han estat cedides per Ismael Garcia, que també exerceix com a comissari de la mostra. L’exposició es podrà visitar gratuïtament, del 30 d’agost al 13 de setembre. L’acte inaugural serà dissabte, a les 12.00 hores.
«L’Asland de fa un segle»
Un dia, pels volts dels anys vint, l’enginyer en cap de la Fàbrica Asland de Castellar de n’Hug, Joseph M. W. Stone, rep una comitiva de visitants, amics dels amos, per tal d’explicar-los el funcionament de la fàbrica de ciment. L’ajudaran la Falgars i el Ramon, treballadors que les han viscut de tots colors. Un viatge al passat de la fàbrica per reviure aquella jornada i descobrir la cimentera i la colònia. Es durà a terme cada dissabte, entre el 5 de juliol i el 30 d’agost, a les 11.00 hores. L’aforament és limitat, així que cal comprar les entrades prèviament.
«Fàbrica endins»
Un viatge entre la pols de ciment de l’antiga fàbrica Asland, mitjançant una visita immersiva amb ulleres de realitat virtual. Aquesta particular ruta ofereix a l’usuari proposta que l’endinsarà en el laberint fabril de la cimentera tal com era l’any 1920, passant per diferents espais i naus del recinte -avui dia museístic- per complementar la visita. Una oportunitat per recuperar el patrimoni arquitectònic i industrial de l’Alt Berguedà, a través de les noves tecnologies. Es durà a terme cada dissabte, entre el 5 de juliol i el 30 d’agost, a les 16.00 hores. L’aforament és limitat, així que cal comprar les entrades prèviament.
Berga celebra una nova edició del cicle Berga viu l'estiu, una iniciativa impulsada per l'Oficina de Turisme i el Museu Comarcal de Berga que té per objectiu divulgar el coneixement sobre la història i el patrimoni cultural de la ciutat. Aquest cap de setmana, s’ha programat: Un passeig per la història de Queralt (31 d’agost).