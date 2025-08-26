El Concurs de Gossos d'Atura de Castellar de n'Hug ajusta el nombre de participants

S'acosta el darrer diumenge d'agost, i això a Castellar de n'Hug es tradueix en una nova edició del Concurs Internacional de Gossos d'Atura. La principal novetat d'aquest 2025 és que l'organització ha decidit acotar el nombre de participants, amb l'objectiu que el certamen no s'allargui massa i poder gaudir d'una assistència lluïda de públic fins al final de la festa. Tot plegat tindrà lloc en un cap de setmana on el poble de l'Alt Berguedà s'entrega a la cita, amb propostes paral·leles tant divendres com dissabte.
La 61a edició del Concurs de Gossos d'Atura de Castellar de n'Hug comptarà amb 11 persones participants, en lloc de les 14 dels últims anys: hi haurà vuit pastors i tres pastores. Tal com ha explicat l'alcalde del municipi, Salvador Juncà, la mesura pretén limitar el temps de durada del concurs: "S'allargava molt i a l'hora de donar els premis ens quedava molt poca gent".
En declaracions a l'ACN, el batlle assenyala que aquest límit s'ha consensuat amb els altres tres concursos catalans que acullen cites dins el calendari de la lliga dels Països Catalans, i que són Prades (Baix Camp), Llavorsí (Pallars Sobirà) i Ribes de Freser (Ripollès) -també hi ha Canillo, a Andorra-. "Els hem anat repartint", explica Juncà, qui afirma que s'ha vetllat per tal que cap dels interessats a participar es quedin fora.
L'activitat del concurs berguedà arrencarà a les 11.00 hores del 31 d'agost, amb el Prat del Castell com a epicentre de la cita. Ara bé, aquest cap de setmana, l'agenda de Castellar de n'Hug girarà al voltant del certamen. El divendres, 29 d'agost, s'han programat els Càntics de Pastors, una vetllada musical a partir de les 18.00 hores a la plaça de l'Església, amb la interpretació de cançons populars a càrrec de la Berguedana de Folklore Total.
L'endemà, 30 d'agost, obrirà portes la Fireta de la Llana en el mateix emplaçament. Es tracta d'una mostra que uneix parades de productes artesanals, tallers, exposicions, xerrades i demostracions al voltant d'aquesta matèria, amb l'objectiu de revalorar-la. Serà el cinquè any que es desplega la fira, i que romandrà oberta fins diumenge al migdia. "Cada any anem augmentant les parades", ha celebrat l'alcalde, qui ha compartit que "de les 10 de l'any passat, ara ja serem 14".