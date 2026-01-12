L'Ateneu Cooperatiu acompanya vuit entitats al Berguedà durant el 2025

L'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central ha acompanyat vuit entitats al Berguedà durant l'any 2025. Algunes de les iniciatives assistides són Can Llebre, el Casal Panxo, Horitzó del Berguedà o l'associació Trames.
En clau berguedana, l'Ateneu Cooperatiu també ha col·laborat a la creació de la Taula Estratègica d'Entitats del Berguedà, i s'ha implicat en la presentació pública del seu Pla Estratègic. De fet, l'ens celebra que al llarg de l'any passat, més de 2.500 persones han participat en les activitats organitzades.
Sigui com sigui, un dels projectes principals de l'òrgan és l'acompanyament a projectes d’economia social i solidària o a persones que en vulguin impulsar cooperatives o associacions. La darrera anualitat, l'Ateneu ha realitzat un total de 127 acompanyaments a la Catalunya Central, amb 925 hores registrades, incloent-hi la contribució per a la creació de nou entitats a la vegueria.
L'Ateneu té situada la cultura entre els àmbits estratègics. En aquest sentit, ha col·laborat en la publicació del llibre sobre memòria històrica i cooperativisme de l'historiador berguedà Daniel Raya Crespi: El cooperativisme al Berguedà: una història de l'economia social i solidària (1869-2025). Aquest volum i el de l'historiador osonenc Joan Torrents, La Familiar de Sant Pere de Torelló: història d'una cooperativa centenària (1920-2025), Són resultat del projecte El fil de la cooperació, conjunt entre l'Ateneu i el Museu del Ter de Manlleu.
L'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central és un servei públic impulsat per la Xarxa d'Ateneus Cooperatius de Catalunya, que consta d'un total de 14 arreu del país. Els seus serveis van destinats a persones i projectes que volen desenvolupar iniciatives socioeconòmiques transformadores, treballant de manera col·lectiva, democràtica i arrelada al territori, i contribuint així a la construcció d'una economia més justa, sostenible i cohesionada. L'ens treballa en l'àmbit de les comarques del Berguedà, el Bages, el Lluçanès, el Moianès, Osona, i el Solsonès.