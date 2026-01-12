Els pagesos de la Catalunya Central mantenen el tall de la C-16 a l'espera de la reunió amb Illa

Una vintena de pagesos de la Catalunya Central manté viu el tall a la C-16 entre Casserres i Berga. El col·lectiu està a l'espera del resultat de la reunió que s'ha de celebrar entre la Revolta Pagesa i el president de la Generalitat, Salvador Illa, tal com van pactar en l'assemblea celebrada diumenge a la tarda a peu de carretera.
"Fins que no surti el president Illa a ratificar allò que va dir el conseller —Òscar Ordeig—, no marxarem d'aquí", ha assegurat Guillem Solà, portaveu de Revolta Pagesa a Osona en declaracions a l'ACN, qui reitera que el sector vol un "interlocutor vàlid" en el procés tenint en compte que les decisions depenen de Madrid. Solà explica que l'objectiu és pactar "un seguit de punts que intentin mitigar els efectes adversos del Mercosur, ja que el Mercosur ens l'hem de menjar". Ara bé, també adverteixen que, si en un parell de setmanes no es compleixen alguns dels punts acordats amb l'executiu, es tornaran a mobilitzar.
En aquest sentit, el portaveu reconeix que tenen una sensació "agredolça" després de cinc dies de mobilitzacions. "Hem vist que el tema del Mercosur, almenys a Espanya, estava dat i beneït", apunta, lamentant que "des del principi tenien el 'sí' a punt i, a més, en l'àmbit espanyol tampoc hi ha hagut les mobilitzacions que creiem que es mereixia el tema".
Una de les persones que ha passat aquesta nit a l'Eix del Llobregat és el Jan Freixa. És un pagès del Bages de 21 anys que veu un futur "molt negre" al sector. "Volem lluitar pel territori i perquè puguem viure d'això dignament. Per això estem aquí", ha expressat. Freixa és més pessimista, ja que indica que sent desconfiança amb els polítics i no té clar que la reunió amb Salvador Illa serveixi per a res. "Penso que fan política i totes les paraules són fum", reivindica.
Fet i fet, 12 tractors continuen impedint la circulació per l'autovia en la mobilització dins el terme municipal d'Olvan. Els concentrats esperen que al llarg del dia s'uneixi més gent a la protesta. A la resta de Catalunya, aquest dilluns al migdia continua vigent el tall de l'AP-7. Al matí, s'ha aixecat el del Port de Tarragona.