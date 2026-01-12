Els pagesos mantenen el tall de l'AP-7 i pressionen Illa

Els pagesos gironins mantenen per cinquè dia el tall de l'AP-7 -així com el de la C-16 al Berguedà- i pressionen Salvador Illa amb qui s'han de reunir aquesta tarda. En aquest sentit, el Gremi de la Pagesia reclama al president de la Generalitat que doni "ple suport" als compromisos que el conseller Òscar Ordeig va prendre amb el sector en una reunió a l'Ajuntament de Bàscara (Alt Empordà). El portaveu de Revolta Pagesa a Girona, Jordi Ginabreda, ha deixat clar que mantindran el tall de l'autopista AP-7 a Pontós, almenys fins a la trobada amb Illa i lamenta que el titular d'Agricultura "a vegades no tingui el suport del Govern. El portaveu del col·lectiu reconeix que "en algunes coses s'ha avançat", però diu que moltes "encara estan penjades", amb relació als acords de Cervera presos fa un any. "La burocràcia ho allarga tot molt i nosaltres som gent que quan tenim un problema l'hem d'arreglar de seguida", diu.
Una cinquantena de pagesos amb un centenar de tractors mantenen tallada l'AP-7 a Pontós, malgrat que els seus companys de Tarragona ja han aixecat el del port de Tarragona. Els pagesos gironins no marxaran fins que el president de la Generalitat, Salvador Illa, no els doni "coses tangibles" i assumeixi els compromisos que va prendre el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, a l'Ajuntament de Bàscara.
El portaveu del Gremi de la Pagesia a Girona, Jordi Ginabreda, considera que el Govern no dona prou suport a Ordeig i, per això, avisa que si no ho fa "tenen provisions per dies". "La gent està animada, perquè ens hi juguem molt", remarca.
Des del sector lamenten també que la burocràcia alenteix els acords de Cervera entre el Govern i el Gremi de la Pagesia en les protestes de fa un any. El portaveu reconeix que algunes coses s'han començat a aplicar, però encara n'hi ha moltes altres que no. "Els processos de canvi de l'administració són molt lents. La burocràcia es menja la burocràcia i el sector primari no pt esperar", ha remarcat.
Senglar i cabirol per sopar
Durant els cinc dies de bloqueig de l'AP-7, els pagesos han fet diversos àpats, reivindicant els productes de proximitat i en contra de l'acord del Mercosur. Un dels sopars del cap de setmana, però, va ser carn de senglar i cabirol que van caçar i que també va servir per fer palès el malestar per la crescuda d'aquestes espècies que fan mal als camps dels pagesos. Cal dir que es van fer les analítiques pertinents per confirmar que els animals no tenien cap malaltia.
A banda, en una de les estances que han procurat els pagesos hi han instal·lat un corral amb xais petits que necessiten que se'ls alimenti. El sector assenyala que és un "exemple evident" que cal seguir treballant "mentre es fan les protestes".
També es manté el tallar a la C-16
Una vintena de pagesos de la Catalunya Central també mantenen viu el tall a la C-16 entre Gironella i Berga a l'espera del resultats que s'obtinguin de la reunió entre Revolta Pagesa i el president de la Generalitat. Així ho van decidir en una reunió diumenge a la nit i ja no tenen previst celebrar una nova assemblea fins que Illa comparegui públicament.