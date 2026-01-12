Puig-reig ja disposa de la pista d'atletisme construïda a tocar del Camp de Futbol Municipal. L'Ajuntament de Puig-reig ha finalitzat la primera fase de les obres, que s'estrenaran amb la celebració dels actes de la Corrida. En paral·lel, els tècnics del consistori ja treballen en la redacció del pla d'ús i dels plecs de la següent intervenció per completar el nou equipament esportiu.
Es tracta, assenyalen des de la corporació local, d'un "pas decisiu en la millora de les instal·lacions esportives del municipi". La pista quedarà oberta per a l'ús de tota la població del municipi i les poblacions veïnes un cop finalitzada la Corrida, tenint en compte que l'espai acollirà les activitats que tradicionalment s'han desenvolupat en aquest entorn, ara dotat amb els carrils i l'acabat ferm del sauló.
La nova pista consta dels 400 metres reglamentaris i una zona d'escalfament exterior de 500 metres. A més, al cor s'hi ha situat un camp de futbol, també amb acabat de sauló. El projecte ha tingut un cost de 449.301 euros (IVA inclòs). En tot cas, des del consistori afirmen que ja s'està treballant per continuar amb les millores previstes en el projecte original, que "completaran la funcionalitat total de la pista d'atletisme".
A la vegada, mentre la ciutadania comença a fer ús de les instal·lacions, els serveis tècnics municipals estan redactant el pla d'ús. Aquest document regularà el funcionament de l'equipament, establint uns horaris i vetllant la convivència entre els diferents perfils d'usuaris: escoles, entitats esportives i particulars.
"Amb aquesta primera fase enllestida, complim el compromís de promoure l'activitat esportiva a aquesta zona", ha remarcat l'alcaldessa, Eva Serra, qui ha compartit que el desig de l'equip de govern és "que la pista sigui un espai viu on tothom, des dels infants fins als nostres atletes, hi tingui cabuda". La corporació reivindica aquest projecte com una forma de reforçar la seva "aposta per la recuperació i modernització d'espais que promoguin els hàbits saludables i la cohesió social a través de l'esport", recull el comunicat.