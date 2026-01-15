Prop de 2.500 espectadors han gaudit dels Pastorets de Berga aquesta temporada

Un total de 2.443 persones han gaudit de la temporada 2025/2026 dels Pastorets de Berga. Així ho han comunicat des de l'Agrupació Teatral la Farsa, companyia responsable del muntatge, que afirma que la xifra se situa "com la setena millor temporada de tota la sèrie històrica registrada des de l'any 1973-74". L'edició d'enguany, que ha comptat amb sis funcions, ha donat continuïtat a la renovació de vestuari i decorat dels últims cursos.
Des de la Farsa es mostren satisfets amb el resultat d'aquesta temporada del 125è aniversari. Els registres han confirmat la consolidació per sobre dels 2.000 espectadors que els últims anys està assolint el format, i que per a l'organització es tradueix com una exemplificació que "els Pastorets de Berga continuen sent un referent cultural i popular de primer ordre a la ciutat, amb una capacitat sostinguda de convocatòria".
Fent una anàlisi més detallada de les dades d'espectadors, la companyia destaca la representació de Sant Esteve, que amb 583 espectadors esdevé la tercera millor entrada des que es tenen registres. Actualment, el rècord d'assistència són els 801 espectadors del dia de Cap d'Any de 1985, mateixa temporada (84/85) en la qual es va assolir el segon millor registre històric, també per Sant Esteve, amb 750 persones. Aquesta va ser l'anualitat en la qual la funció es va traslladar Teatre Patronat al Teatre Municipal, despertant l'interès de més espectadors.
Sant Quirze de Pedret entra en escena
Un any més, l'espectacle ha introduït novetats per delectar els seguidors més fidels. La direcció, encapçalada per Anna E. Puig, Sònia Ferrer, Maria Coromines i Laia Coma, ha continuat la línia per a la renovació i evolució dels elements de l'espectacle, especialment en vestuari i escenografia. Així, un dels canvis més notables ha estat el nou decorat del Temple, que representa l'interior de l'església de Sant Quirze de Pedret. La Farsa confirma que, amb aquesta innovació, disposa de tots els decorats inspirats en espais emblemàtics de la comarca, resultant en "un punt diferencial amb la resta de representacions veïnes".
Les quatre directores han aprofitat l'avinentesa del balanç per agrair les 170 persones que s'han implicat aquesta temporada i que han fet possible "que tot l'engranatge funcionés". A la vegada, confirmen que continuaran treballant "per millorar l'obra de cara la temporada vinent i adaptar-la a les necessitats del moment". Amb tota la infraestructura del projecte nadalenc ja recollida, la Farsa engega ara la preparació d'un nou muntatge teatral, dirigit per Angelina Vilella, que s'estrenarà abans de l'estiu.