Gironella impulsa una nova Setmana de la Memòria Històrica amb una desena d'activitats

Gironella torna a organitzar la Setmana de la Memòria Històrica, un cicle impulsat entre l'Ajuntament de Gironella i l'Institut Pere Fontdevila que té per finalitat divulgar els diferents episodis de la història moderna i les seves conseqüències per la societat. L'acte principal serà el 27 de gener, en coincidència amb el Dia Internacional de Commemoració en Memòria de les Víctimes de l'Holocaust.
L'agenda d'enguany s'estén entre el 26 de gener i l'1 de febrer. L'esdeveniment central serà dimarts vinent, arrencant amb l’acte institucional en memòria de les víctimes de l'Holocaust, a les 12.00 hores a l'Espai Santa Eulàlia, que continuarà amb l'ofrena floral al monument de les llambordes stolpersteine del passeig de Cal Metre a les 13.00 hores.
Aquest acte serà obert al conjunt de la ciutadania, com també ho serà la visita històrica per la vila a càrrec de la historiadora Rosa Serra, el 29 de gener (12.45 hores i sortida de la plaça de la Vila). L'endemà, 30 de gener, l'Espai el Blat comptarà amb dues cites culturals: la representació de La primera i les mestres de la República, de Nan Valentí i David Pintó (12.45 hores) i la sessió de cinema amb Nuremberg (21.00 hores). El diumenge, 1 de febrer, tornen Valentí i Pintó amb Més que un club, el feixisme contra el Barça. Serà a l'Espai Santa Eulàlia a les 18.00 hores. Aquesta representació s'inclou dins el programa Culturitza't i les entrades costen 8 euros anticipades i 10 a taquilla.
Per la seva banda, l'INS Pere Fontdevila també ha impulsat un seguit d'activitats dins l'espai lectiu en la línia de l'aprenentatge i conscienciació dels estudiants. El dia 26, s'ha previst la ponència de Ramon Soler titulada L'infern de Mauthausen (09.00 hores) i la projecció del documental Carretera a Gusen de l'Amical Mauthausen (12.00 hores, acte obert a la ciutadania). El 27 de gener, Assumpta Montellà s'ocupa de la xerrada Exili i maternitat d'Elna (09.00 hores, oberta també al públic). Finalment, el 28 de gener es durà a terme el taller del Memorial Democràtic: Testimonis a l'aula, en concret el dedicat a Joaquim Amat-Piniella (09.00 hores).