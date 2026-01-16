Gironella inaugura un nou tram de la Via del Carrilet

Gironella ha inaugurat un nou tram de la via del Carrilet. El traçat, d'uns 550 metres aproximadament, va del polígon del Camp dels Pals (Cal Bassacs) i fins a Viladomiu Nou, per acabar enllaçant també amb la colònia de Viladomiu Vell. Per tant, es connecten els trams ja en funcionament d'aquest itinerari pensat per a vianants i ciclistes.
L'acte d'inauguració ha tingut lloc aquest dijous a la tarda i ha comptat amb la presència d'una comitiva formada per càrrecs electes de l'Ajuntament de Gironella, del Consell Comarcal del Berguedà i de la Diputació de Barcelona. L'han encapçalat l'alcalde de la vila, David Font, i el diputat d'Infraestructures i Territori, Sergi Vallès. El batlle ha destacat que "és un projecte que permet relligar el nostre passat amb un itinerari que és molt utilitzat per la ciutadania". Per al diputat, consisteix en "una obra pensada per a la mobilitat quotidiana entre el nucli de Gironella i les colònies de Viladomiu Nou i Viladomiu Vell".
El disseny d'aquest tram ha mantingut l'estètica i funcionalitat dels anteriors, destacant elements com la zona de descans amb vista a Viladomiu Vell o els marges naturals creats per separar la proximitat de la carretera vella (C-16z). El recorregut és bidireccional i permet fer salut i esport. A la vegada, esdevé un atractiu turístic pel municipi i un espai per divulgar la història comarcal de les colònies tèxtils i del tren. De fet, aquest 2026 es desenvoluparà un projecte informatiu a càrrec de l'Àmbit de Recerques del Berguedà, que recordar i il·lustrar part del passat que teixeix el conjunt de Gironella, fa més de 50 anys.
Tot el tram de la via s'ha equipat amb llums LED de baix consum, amb l'objectiu que els usuaris puguin transitar pel camí a totes hores. També disposa de nombrosos punts de descans i molt arbrat que dotarà d'ombra. En definitiva, el recorregut permet resseguir l'antiga via del Carrilet a través d'una ruta "pacificada i accessible" que combina trams envoltats de natura i espais urbans.
Aquest nou tram de la via del Carrilet ha tingut un cost d'obres de 563.533,99 euros. L'actuació ha estat impulsada per la Diputació de Barcelona, qui ha assumit el cost de redacció del projecte i un 74% del total de l'obra, mentre que el consistori s'ha fet càrrec del 26% restant. Els terrenys per on circula el camí van ser objecte de cessió gratuïta pels propietaris. Per tot plegat, Vallès ha valorat que l'acció mostra el compromís de la Diputació per "continuar impulsant actuacions que humanitzen la xarxa viària i posen la seguretat de les persones al centre".