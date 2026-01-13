Gironella reprèn el Culturitza't amb quatre espectacles

L'Ajuntament de Gironella estrena nova temporada del Culturitza't, el cicle d'activitats culturals del municipi. La campanya anunciada engloba quatre espectacles que tindran lloc els primers mesos de l'any, amb un programa que "proposa un recorregut per diferents llenguatges escènics i artístics" i que té l'objectiu de despertar l'interès de públics diversos.
"Donem el tret de sortida al primer cicle del Culturitza't 2026 amb una programació ampliada i pensada per arribar a tots els públics, amb intenció de fer apropar la cultura a qui no acostuma a consumir-ne", ha destacat el regidor de Cultura, Lluís Vall, amb un impuls que comença amb un "canvi d'imatge, adaptant-nos a nous estils i tècniques gràfiques per crear una imatge més renovada".
D'aquesta manera, el tret de sortida de l'agenda serà el 18 de gener a l'Espai Santa Eulàlia amb L'appuntamento, de Cece Giannotti. Es tracta d'un concert que s'endinsa en la cançó tradicional italiana, a través d'un repertori que connecta memòria, territori i emoció. Està coorganitzat amb el suport de l'Associació Cultural Font del Balç i les entrades costen 5 euros.
L'1 de febrer, el mateix emplaçament acollirà Més que un club, una peça de Nan Valentí Teatre dirigida per David Pintó, que reflexiona sobre futbol, poder i identitat a partir de la relació entre el feixisme i el Barça. En definitiva, una mirada que interessarà a aficionats i no aficionats. Les entrades costen 8 euros.
La jaula de las locas, una comèdia musical dirigida per Àngel Murillo, serà el tercer plat del menú. La representació s'ha programat pel 22 de febrer a l'Espai el Blat i combina humor, cançons i coreografies, en una versió lliure pensada per a tots els públics. El preu de les entrades és de 8 euros.
Finalment, aquesta edició del cicle clourà amb Cunyades, una comèdia d’embolics protagonitzada per Àngels Bassas, Fermí Fernández, Mònica Pérez i Jordi Ríos, sota la direcció de Ramon Grau. Serà el 22 de març, també al Blat, amb una obra que posa en escena relacions familiars, secrets i situacions límit amb to irònic i informal. Aquí pots comprar les entrades, per 10 euros.
Tal com assenyalen des del consistori en un comunicat de premsa, "amb aquesta nova temporada del Culturitza't, Gironella reafirma la seva aposta per una programació cultural estable i de qualitat, oberta a la ciutadania i vinculada als espais i al teixit cultural del municipi".