Berga rememora l'entrada de les tropes franquistes de la ciutat amb una desena d'activitats

Berga rememora el 87è aniversari de l'entrada de les tropes franquistes (2 de febrer de 1939) a la ciutat amb una nova edició del cicle Rescatem la Memòria, Recuperem la Dignitat. Des del 30 de gener i fins al 21 de febrer, s'han programat una desena d'activitats culturals que combinen divulgació, creació artística i recuperació del passat, amb l'objectiu de preservar la memòria històrica i la dignitat democràtica.
L'agenda inclou conferències, propostes literàries, rutes guiades, exposicions i espectacles, entre d'altres. Es tracta d'una iniciativa impulsada per l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Berga i la comissió de memòria històrica formada per persones a títol individual, organismes i entitats com l'Arxiu Comarcal del Berguedà, Òmnium Cultural del Berguedà, l'Àmbit de Recerques del Berguedà, el Centre d'Estudis d'Avià, la Societat d'Arqueologia del Berguedà i el Casal Panxo. A més, el projecte compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, a través del Memorial Democràtic, i també de la Diputació de Barcelona.
L'agenda, al detall
Divendres, 30 de gener
19.00 hores - Sala de Plens de l'Ajuntament de Berga
Conferència: Els camps de concentració franquistes a Catalunya. La repressió de la postguerra (1938–1942). Amb Aram Monfort, professor lector del Departament d’Història Moderna i Contemporània de la UAB.
Dissabte, 31 de gener
18.30 hores - Casal Panxo
Presentació del llibre: Ni Madrid ni Moscou. Amb Ignasi Bea, autor del llibre. Acte presentat per Roser Valverde, historiadora.
Diumenge, 1 de febrer
17.00 hores - Sala Casino
Acte d'homenatge: Antoni Massaguer, en el 25è aniversari de la seva mort. Intervindran: Oriol Falgueras, de la Fundació Reeixida; Àlex Renyé, periodista, escriptor i antic refugiat polític.
Divendres, 6 de febrer
18.30 hores - Casal Panxo
Xerrada i exposició: Publicacions independentistes i socialistes. Amb Marc Santasusana. Acte conduït i moderat per Abel Caldera, historiador.
Dissabte, 7 de febrer
16.30 hores - Plaça del Forn
Presentació: Senyalització d’espais de memòria: refugis de la Guerra Civil i defensa passiva. Intervindran: Ivan Sánchez, alcalde de Berga: Rosa Rodríguez, regidora de Memòria Històrica; Rosa Serra, Àmbit de Recerques del Berguedà.
Diumenge, 8 de febrer
11.00 hores - C/ Roser amb Ctra. Sant Fruitós (Cal Tonillo)
Ruta guiada gratuïta: L'exèrcit franquista a Berga. Itinerari del recorregut de les tropes franquistes en la seva entrada a Berga i visita a un refugi antiaeri.
Diumenge, 8 de febrer
18.00 hores - Sala Casino
Espectacle teatral: Dones del 36, contra el feixisme i la guerra civil. De David Pintó i Joan Valentí. Entrades.
Dissabte, 21 de febrer
16.30 hores - C/ Roser amb Ctra. Sant Fruitós (Cal Tonillo)
Ruta guiada gratuïta: L'exèrcit franquista a Berga. Itinerari del recorregut de les tropes franquistes en la seva entrada a Berga i visita a un refugi antiaeri.