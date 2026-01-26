Els Castellers de Berga renoven la junta directiva i tècnica

Els Castellers de Berga han aprovat aquest cap de setmana el nomenament de la nova junta directiva i tècnica de la colla. L'assemblea general ordinària de socis i sòcies ha donat el vistiplau a la candidatura encapçalada per Núria Subirana de la Rosa, que entoma el timó de l'entitat per la temporada 2026.
Subirana pren el relleu de Bernat Girabal, qui ha ostentat el càrrec de president les tres darreres temporades. L'acompanyaran un conjunt de persones que, des de diferents vocalies, assoliran tasques d'organització i treball intern a la colla. Des del punt de vista organitzatiu, Glòria Rigola Junoy és la nova secretària i Laura Mas Soler és la nova tresorera.
La vicepresidència l'entoma Joan Farguell Pallarès, que també serà el cap de colla i dirigirà la junta tècnica amb l'objectiu de continuar consolidant el projecte casteller de l'entitat i que pugui créixer tant a plaça com en l'àmbit humà. Li donaran suport Pep Trias com a sots cap de colla, Xisco Bonet com a responsable de pinyes, i Martí Ballús i Ariadna Segura com a responsables de canalla. A banda d'ells, una llarga llista de noms els ajudarà a assolir els objectius castellers de la temporada.
Amb tot, i tal com han expressat des dels Castellers de Berga en un comunicat de premsa, els nous membres de la junta directiva i tècnica han expressat la voluntat de "treballar amb il·lusió, compromís i esperit col·lectiu per afrontar els nous reptes de la temporada". A la vegada, els nous responsables expressen el seu desig per "continuar fent créixer els Castellers de Berga dins i fora de les places", amb el seu local com una de les peces vitals del projecte, amb la finalitat de "consolidar el Cine Catalunya com a seu social i pol cultural de la ciutat i la comarca".