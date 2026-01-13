Els pagesos de la Catalunya Central aixequen el tall a la C-16

Després de cinc dies i quatre nits dormint al ras, els pagesos de la Catalunya Central han aixecat el tall de la C-16 entre Casserres i Berga en protesta contra les polítiques agràries de la Unió Europea. El col·lectiu resistent abandonava el punt de l'autovia dins el terme municipal d'Olvan anit després d'escoltar les declaracions del president de la Generalitat, Salvador Illa, donant suport als compromisos que el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, va prendre amb el sector.
Amb fogueres per combatre el fred, el prop del centenar de manifestant presents dilluns al vespre a peu de l'Eix del Llobregat escoltava la compareixença del cap de l'executiu català. Durant la intervenció, s'han escoltat alguns xiulets i crits de protesta. "La declaració ha sigut el que demanàvem, però creiem que no ha estat a l'altura de les circumstàncies, després de tenir cinc dies amb gent al carrer", ha afirmat el portaveu de Revolta Pagesa a Osona, Guillem Solà.
Sigui com sigui, Solà ha ratificat que la pagesia "té paraula" i ja ha dit que aixecarien el tall si el president sortia i feia declaracions en aquesta línia. El sector, però, té molt clar que, si els acords no es compleixen, d'aquí a tres setmanes es tornaran a mobilitzar. "Coincidirà amb el tercer aniversari de Revolta i, per tant, és una bona ocasió per fer pinya i continuar apretant per demanar solucions", ha afegit en declaracions a l'ACN.
Fet i fet, els pagesos han recollit el material que han fet servir durant aquests dies de tall i han deixat lliure la via. En tot cas, Trànsit informa que aquest tram de la C-16 continua tallat a la circulació aquest dimarts a primera hora mentre s'executen uns treballs de neteja i reparació de danys a la via, així que es manté vigent el desviament per la carretera vella (C-16z).