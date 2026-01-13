Ja es pot circular per la C-16: reobert un carril en cada sentit

Ja es pot tornar a circular per la C-16, en el tram entre Casserres i Berga. Aquest dimarts al migdia, s'ha pogut restablir el trànsit en ambdós sentits, si bé només hi ha obert un carril en cada sentit de la marxa. Això vol dir que encara hi ha alguns treballs per executar a la zona.
El tall s'ha allargat cinc dies i quatre nits, durant les quals la via ha patit desperfectes. És el cas, per exemple, dels danys al paviment fruit de les fogueres i les cremes de materials. També s'està reparant la senyalització i mobiliari, alterat amb pintades. Es fan càrrec dels treballs operaris de Cedinsa, empresa concessionària de l'Eix del Llobregat i responsable del seu manteniment.
Els pagesos de la Catalunya Central es concentraven a l'altura del terme municipal d'Olvan, just després de l'enllaç amb la C-62 (Eix del Lluçanès). Van aixecar el tall dilluns al vespre, un cop va haver comparegut el president de la Generalitat, Salvador Illa, recalcant els compromisos adquirits pel conseller Òscar Ordeig amb els representants del sector.
Mentre la circulació per la C-16 ha estat bloquejada, els vehicles s'han estat desviant per la carretera vella, la C-16z, patint episodis de retencions en les hores punta del cap de setmana. S'espera que, les pròximes hores, es restableixi del tot la normalitat.