Puig-reig viurà una nova edició de la Corrida, una festa arrelada i que evoluciona

L'Ajuntament de Puig-reig i la Comissió de la Corrida ho tenen tot a punt per a la celebració d'una nova edició de la Corrida. Des del consistori posen de manifest que la seva tradicional celebració s'ha refermat com "una de les festes de referència dins del cicle de Sant Antoni i els Tres Tombs a casa nostra", i recalquen que ha sabut evolucionar amb el pas dels anys "mantenint el seu caràcter tradicional, però adaptant-se constantment a les demandes de la societat actual". La Corrida tindrà lloc els dies 16, 17 i 18 de gener.
Des de la corporació destaquen que "la Corrida ha sabut evolucionar fins a convertir-se en un esdeveniment que omple un cap de setmana sencer amb propostes diverses", incidint aquest 2026 en el seu "caràcter obert i inclusiu". D'aquesta manera, des de l'organització afirmen que busquen la participació tant del veïnat com dels visitants que vulguin "conèixer de prop el món eqüestre, des d'un vessant festiu i divulgatiu".
Així, els actes s'estructuren en tres grans pilars, un per jornada, començant pel de la Corrida infantil de divendres. "El relleu generacional està garantit", celebren des de la corporació local, que detalla que aquesta celebració està dedicada als més petits, que gaudeixen amb la seva pròpia cercavila, el lliurament d’estendards als banderers escolars i el tradicional Joc de les Cintes adaptat. Els banderers d'enguany són: Adam Alan, Roger Montoro i Alex Martínez.
Dissabte destaca per la Corrida en família. Es planteja com una jornada pedagògica i d'oci al circuit, amb exhibicions de doma natural, ferradors i treballs tradicionals al bosc, pensada perquè les famílies puguin interactuar amb el món animal. També consta de tallers infantils, passejades amb ponis i altres activitats.
El Joc de les Cintes, l'element més distintiu
Finalment, diumenge torna a ser el dia fort de la festa, engegant amb la cercavila de cavalleries i xarrets en la qual s'ha previst que participin una quarantena de carruatges i uns 110 caps d’animals. El lideratge serà a càrrec de les tres bandereres nomenades aquest 2026: Aina Pareja, Carme Rosell i Francesca Dolla. La cercavila inclou el Joc de les Cintes, un dels elements més singulars de la celebració. A la tarda, l’activitat es traslladarà al circuit per a les curses de rucs i cavalls, que compten amb una pista renovada.
Més enllà d'aquestes propostes, l'agenda inclou altres actes tradicionals, culturals i lúdics. En són exemple el sopar de la Corrida i el ball divendres a la nit, així com els concursos de fotografia o el lliurament del mocador de la festa als infants nascuts el darrer any. Des de l'organització també s'ha aprofitat la presentació per agrair a tots els voluntaris que col·laboren amb la festa: "Aquest esforç conjunt permet que Puig-reig continuï sent un punt de trobada destacat en el calendari festiu català, reivindicant el nostre passat agrícola i l'amor pels animals", apunten des del consistori.
Per la seva banda, l'alcaldessa de Puig-reig, Eva Serra, ha reivindicat que la Corrida va més enllà d'una festa que genera "un sentiment de pertinença" entre els veïns i veïnes del municipi, esdevenint "un exemple" de conservació i preservació de la cultural local.