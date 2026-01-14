La Corrida de Puig-reig 2026: programa, dates i horaris

Puig-reig enceta el calendari de festes populars del Berguedà del 2026 amb la Corrida, la festivitat al voltant dels cavalls, els carros i els productes del porc. En coincidència del dia de Sant Antoni i dins el cicle dels Tres Tombs, l'organització destaca que la proposta ha sabut evolucionar per adaptar-se a la societat d'avui dia, sense perdre la seva essència original.
Enguany, l'agenda s'estructura en tres eixos principals, un per dia. La Comissió de la Corrida i l'Ajuntament de Puig-reig han elaborat un programa d'activitats tradicionals, populars i culturals, que també dona lloc al lleure i l'oci per a tots els públics, i que es desenvoluparan els dies 16, 17 i 18 de gener. A continuació, trobaràs l'agenda completa de la Corrida de Puig-reig del 2026.
L'agenda del divendres, 16 de gener
09.00 hores – Esmorzar. Pa amb botifarra per als infants de les escoles. A la Plaça Nova.
10.00 hores – La Corrida Infantil. Amb l'acompanyament de l'Escola Municipal de Música de Puig-reig. Lliurament dels estàndards als banderers de les escoles i, tot seguit, cercavila de la Corrida Infantil al voltant del centre del poble. Inclou el tradicional Joc de les Cintes, davant del Cafè Nou.
17.30 hores – Lliurament del Mocador de la Corrida als nadons nascuts a Puig-reig l'any 2025. A la Sala.
20.00 hores – Sopar de la Corrida. Oferta de food-trucks.
00.00 hores – Ball de la Corrida. Amb DJ Destor i DJ Mango. Organitzen els Bombers Voluntaris de Puig-reig. Al pavelló d'Esports, amb entrada a 5 euros.
L'agenda del dissabte, 17 de gener
10.00 hores – Marxa a cavall al circuit de la Corrida. Inclou esmorzar i record. Recorregut de 26 km amb GPS. Gratuït.
D'11.00 a 14.00 hores – La Corrida en Família. Consta d'activitats com el Carro llançadora, el Burro mecànic, els Tallers infantils, les Passejades en ponis i rucs, i les Demostracions de Doma Natural, de ferradors amb forja, i de tir i treball al bosc amb animals.
16.00 hores – Briefing de la Cercavila. Preparació de carros i berenar amb coca i xocolata per a tots els participants. Al costat del Camp de futbol municipal.
17.00 hores – Concert de la Corrida, per part de l'Escola Municipal de Música de Puig-reig. A la Sala.
18.30 hores – Entrega de Premis del Concurs d'Instagram de la Corrida del 2025 i també del Concurs de Dibuix Infantil i Juvenil de la Corrida 2026. A la Sala.
19.00 hores – Rebuda de les bandereres a l'Ajuntament de Puig-reig, on se'ls farà entrega de la placa de reconeixement. Sortida de la comitiva de banderers, Comissió de la Corrida i autoritats, Pubilles i Hereus, Templers i la banda de l'Escola Municipal de Música de Puig-reig fins a l'Església.
19.30 hores – Missa Solemne en honor a Sant Antoni. A l'Església parroquial del poble.
L'agenda del diumenge, 18 de gener
08.30 hores – 26è Ral·li Fotogràfic. Inscripcions fins a les 09.30 hores. A la Sala. En paral·lel, despertada pels carrers del poble a càrrec dels Diables del Clot de l'Infern.
09.00 hores – Festa a l'entorn del porc. Esmorzar gratuït amb botifarra, pa i vi. Demostració d'elaboració d'embotits a càrrec dels veïns de Cal Marçal i Fonollet. Mostra d'embotits, alimentació i productes d'artesania. Participació en el joc de La Burra Tomassa a la parada de la Corrida. Tòmbola benèfica a càrrec de Petjades. A la Plaça Nova
11.00 hores – Lliurament dels estàndards a les bandereres. A l'Ajuntament.
11.30 hores – Cercavila de Cavalleries i Xarrets. Hi participaran els carruatges i animals, i també els Gegants i Grallers de Puig-reig, el Pubillatge, els Templers, els Nans, la Banda de l'Escola Municipal de Música de Puig-reig i la Cobla Berga Jove. Durant la cercavila, davant del Cafè Nou, tradicional Joc de les Cintes.
13.00 hores – Sardanes, amb la Cobla Berga Jove. A la plaça de la Creu.
14.00 hores – Dinar Popular. Venda anticipada de tiquets a l'OAC i a la Biblioteca, per 10 euros la unitat. Al pavelló d'Esports.
15.30 hores – Curses de la Corrida, Trofeu 30è Memorial Francesc Lladó. Al Circuit de la Corrida, amb traçat renovat. Curses de rucs, ponis, cavalls creuats, pura raça àrab i pura sang anglès. Premis en metàl·lic. Tot seguit, tradicional Joc de les Cintes.
19.00 hores – Ball de Gala de la Corrida, amb Duet Solistes. A la mitja part, sopar amb entrepans de botifarra. L'entrada té un preu de 5 euros. Al pavelló d'Esports.