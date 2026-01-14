Cercs demana una actuació «urgent» a la C-16 per reduir la sinistralitat

L'Ajuntament de Cercs fa una crida al Servei Català de Trànsit i al Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica per reclamar una "actuació urgent" que permeti millorar la seguretat viària a la C-16 al seu pas pel terme municipal. En aquest tram d'aproximadament 10 quilòmetres es concentra un considerable nombre d'accidents els darrers anys, alguns dels quals amb víctimes mortals. Ha estat precisament un d'aquests, succeït el passat 29 de desembre i que es va cobrar la vida de dues criatures de 4 i 5 anys el quin ha fet mobilitzar-se al consistori.
"És una carretera que, per desgràcia, coneixem molt la gent que vivim aquí. Els veïns de Cercs i de pràcticament tota la comarca hi hem de passar molts cops a la setmana i som conscients del perill. Al final, et fa pensar que algun dia et tocarà. Que potser hauràs de baixar a Berga i se't fotran a sobre". Aquesta és la realitat descrita per l'alcalde de Cercs, Urbici Malagarriga, recordant que les probabilitats s'incrementen notablement quan creix l'afluència de trànsit o hi ha una meteorologia adversa. És per aquest motiu que ha dirigit una carta a la consellera Sílvia Paneque i a Ramon Lamiel, director del SCT, per reivindicar mesures preventives.
Segons Malagarriga, hi ha "dos punts negres" en aquest tram de l'Eix del Llobregat. L'un és al quilòmetre 106.9, a l'espai entre la Rodonella i la central tèrmica, i l'altre al 101.1,a tocar de la boca sud del Túnel de Cercs. Just en el darrer, el 29 de desembre es va produir un impacte frontal entre dos turismes que, tal com ha avançat el Diari de Mallorca, va causar la mort de dos infants mallorquins que eren de vacances a Catalunya amb els seus pares. La família es dirigia cap a la Cerdanya quan, segons han explicat en el mateix mitjà, un cotxe que circulava en sentit sud va envair el seu carril i van xocar. Els tres adults implicats en l'accident, els pares de les criatures i el conductor de l'altre vehicle continuen en estat greu.
Aposta per implementar més mesures de seguretat viària
El batlle de Cercs s'ha mostrat compungit per aquest sinistre, que ha estat el quin ha fet vessar el got i ha impulsat el consistori a l'acció. Així, la corporació local demana "una actuació urgent, segura i adequada a la C-16", plantejant solucions com "allargar la bionda central" per poder aïllar millor els carrils de diferent sentit, o optant per la instal·lació d'altres sistemes tipus barreres new jersey de formigó, totes dues presents en alguns punts d'aquest tram. Malagarriga també posa sobre la taula que s'apliquin altres mesures de protecció, com l'asfaltatge antilliscant que ja s'havia desenvolupat en cursos anteriors especialment en la temporada de fred, o la instal·lació d'elements dissuasius com les bandes rugoses i sonores o més senyalització.
Siguin les quines siguin les accions que s'implementin, l'alcalde defensa que s'han de dur a terme amb celeritat. "No podem esperar més. Estem pendents del desdoblament i, de la manera que van les coses, segurament encara en tenim per molt temps. No podem permetre que continuï passant això", recalca, incidint que "ja no és només que haguem de patir les conseqüències que patim per l'increment de trànsit cada cap de setmana, pont i festiu, sinó que a més hem d'estar pendents de la perillositat".
En darrera instància, Urbici Malagarriga també ha aprofitat l'avinentesa per lloar i agrair la tasca dels cossos d'emergències i de seguretat. "Fan una feina excel·lent, que salva moltes vides", declara, felicitant en especial els treballs més delicats dels xocs frontals i frontals laterals, "els més greus", com és l'excarceració de les víctimes.