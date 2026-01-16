Tània Verge deixa el Parlament i entra Alba Camps, número dos dels opositors a Junqueras

Tània Verge ha anunciat aquest divendres que deixa l'escó al Parlament i que abandona la política. "Sento que aquesta etapa ha acabat. A finals de mes deixaré l'escó i retorno a la vida acadèmica i d'activisme", ha anunciat a Cafè d'idees de 2Cat. La diputada d'ERC va ser la primera consellera del Departament d'Igualtat i Feminismes, durant la legislatura de Pere Aragonès entre els anys 2021 i 2024. La seva marxa també implica un relleu a les files parlamentàries d'ERC: Alba Camps, número dos dels principals opositors a Oriol Junqueras, serà la nova diputada de la formació, tal com ha pogut confirmar Nació.
Verge recalca que el que ha quedat per culminar pel seu pas en l'executiu va ser dos avantprojectes de llei que ja estaven redactats, però l'avançament electoral va fer que no es poguessin tramitar al Parlament. Per una banda, un era la Llei contra el racisme, el qual afirma que el govern d'Illa "ha deixat en un calaix" i ERC no té prou força per tirar-la endavant. Per altra banda, l'avantprojecte que garanteix el dret de les persones trans si es va poder incloure en la nova llei LGTBI en el darrer ple del mes de desembre. Amb aquests dos avantprojectes arribats al final del procés, Verge assegura que la seva feina ha acabat i expressa que "sempre" ha "entès el pas per la política com un viatge d'anada i tornada".
Verge també va ser la propulsora de la campanya "La meva regla, les meves regles" amb la qual es va dotar a totes les dones de poder accedir de manera gratuïta a productes reutilitzables i sostenibles per tal de garantir el "dret a l'equitat menstrual". De la mateixa manera que va lluitar per avançar en aspectes com el llenguatge inclusiu.
Oriol Junqueras ha agraït de manera pública, a través d'una publicació a X, que portés "la lluita incansable del carrer a les institucions". Ha ressaltat la seva posició històrica com a primera consellera del Departament d'Igualtat i Feminismes i l'hi ha desitjada sort en el "retorn a la vida acadèmica i activista".
Creació del Departament d'Igualtat i Feminismes
El departament va ser creat el 25 de maig de 2021 en el marc de la formació del Govern d'Aragonès i Verge s'hi va situar al capdavant. Des de la formació de l'executiu d'Illa, el Departament va canviar la denominació de "Feminismes" a "Feminisme", però ERC, dins del pacte d'investidura, van acordar mantenir en el rang de Departament tot el que es compren dins de l'àmbit de la igualtat, l'antiracisme, els feminismes i els drets LGTBI.
Verge és catedràtica de Ciència Política i Social de la Universitat Pompeu Fabra i va ser síndica de l'1 d'octubre, pel qual va ser jutjada i absolta, i va formar part de l'executiu d'Aragonès sent independent fins al 2024, quan es va fer militant d'ERC. En aquell aleshores, Verge va justificar la seva incorporació al partit polític dient que ERC "és l'única força que aposta amb fermesa per les polítiques feministes amb compromís, recursos i valentia".
Alba Camps, relleu al Parlament
La marxa de Verge té conseqüències al grup parlamentari d'ERC. El relleu l'agafarà Alba Camps, qui va ser número dos dels principals opositors d'Oriol Junqueras durant el passat congrés intern. Camps era candidata a secretaria general de Nova Esquerra Nacional i va fer tàndem amb Xavier Godàs, que aspirava a la presidència que finalment va revalidar Junqueras. Camps ja va ser diputada a l'anterior legislatura i en les últimes eleccions va concórrer com a número 16 de la llista per Barcelona.
ERC va obtenir 12 diputats per Barcelona, però el seguit de renúncies ha fet agafar el torn a Camps. De fet, l'últim canvi es va produir fa tan sols uns mesos, quan Ruben Wagensberg també va deixar l'acta de diputat i va abandonar la política. Llavors, qui va entrar va ser el número 15 per Barcelona: Oriol López. En aquest cas, López és secretari adjunt de l'actual direcció d'ERC i una de les figures de pes dins l'equip de Junqueras. Tant Wagesnberg com Verge, igual que Raquel Sans, que plegarà quan acabi la legislatura, van donar suport a Nova Esquerra Nacional durant el procés intern. Són part dels antics opositors a Junqueras que abandonaran la política, si bé d'altres han decidit continuar.