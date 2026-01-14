Albert Salvadó i Josep Caparrós, d'ERC a l'Ebre, amnistiats per l'1-O

L'Audiència de Tarragona ha aplicat la llei d'amnistia al diputat i president la Federació Regional de les Terres de l'Ebre d'ERC, Albert Salvadó, i l'exalcalde de la Ràpita, Josep Caparrós, pels fets relacionats amb el referèndum de l'1 d’octubre de 2017. Salvadó i Caparrós estaven pendents de judici pels presumptes delictes de desobediència i prevaricació administrativa. En la resolució judicial, dictada per la secció quarta, s'ha decretat el sobreseïment lliure de la causa. "Declara totalment amnistiades les actuacions atribuïdes als dos responsables municipals, extingeix qualsevol responsabilitat penal i civil i deixa sense efecte totes les mesures cautelars", expliquen en un comunicat des de les files republicanes.\r\n