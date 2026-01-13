El Govern espera que ERC aprovi els pressupostos sense tenir resolta la recaptació de l'IRPF

Ara sí que toca. El Govern dona pràcticament per tancada la carpeta del finançament, i creu que està en condicions d'obrir, aviat, una negociació formal amb ERC i els Comuns sobre els pressupostos, amb l'objectiu -ambiciós, perquè implicaria encarrilar-ho tot en dues setmanes- de tenir els nous comptes aquest primer trimestre de l'any. Perquè això passi, caldrà un compromís amb la recaptació de l'IRPF -això depèn en bona part del PSOE i del Congrés-, però el Govern espera que ERC s'avingui a negociar -i a aprovar- els comptes al marge d'això. El Departament d'Economia ja té la llei llesta, però no la presentarà fins que pugui parlar-ne amb els grups.
"Primer era el finançament, després els pressupostos", ha recordat la portaveu del Govern, Sílvia Paneque. Ara, l'executiu vol "acabar de tancar" la carpeta del finançament. Què vol dir, això? Enllestir el Consell de Política Fiscal i Financera d'aquest dimecres, un tràmit en què la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, detallarà el model a la resta d'autonomies. I superar la compareixença de la consellera d'Economia, Alícia Romero, el pròxim 21 de gener al Parlament per explicar la proposta als grups parlamentaris. Malgrat que després encara quedarà plasmar el model en una llei i que superi l'aval del Congrés, el Govern creu que això "ja no depèn" de l'executiu català.
Però ERC no reclama, només, l'acord pel finançament. També la recaptació de l'IRPF, concretament l'habilitació legal de la Generalitat per assumir aquest impost. Tant l'executiu com els republicans han pactat ajornar el calendari fins al 2028, però els d'Oriol Junqueras volen compromisos perquè el PSOE permeti la tramitació d'una proposició de llei perquè l'administració catalana tingui competència per recaptar l'impost sobre la renda. Segons ha detallat Paneque, per a l'executiu això no és necessari per obrir la negociació dels pressupostos. "Entenem que primer va el finançament i després els pressupostos, i així que esperem en els pròxims dies o setmanes obrir la negociació pressupostària", ha dit la portaveu en resposta a diverses preguntes sobre l'IRPF.
També s'ha de resoldre les sancions pels incompliments de la llei d'habitatge, com reclamen els Comuns. Paneque ha detallat que hi ha oberts una seixantena d'expedients -35 via Consum i 30 per incompliment del topall del lloguer- que s'haurien de resoldre en les pròximes setmanes, sigui en forma de sanció o amb l'arxivament. Però no és només el finançament o les sancions de la llei d'habitatge. L'executiu ha posat la directa aquest principi d'anys i ha desbloquejat acords importants. Tot això, creuen a Palau, hauria d'ajudar a encarrilar unes converses que, formalment, encara no ha començat. "No hi ha hagut reunions, però fins ara la relació és constant i fluida respecte d'altres qüestions, que han de facilitar la relació. La negociació no comença des de zero", ha assenyalat Paneque. Els socis ja han advertit que encara no es donen les condicions per obrir converses.