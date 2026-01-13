El Govern preveu eliminar 19 taxes en la llei d'acompanyament de pressupostos

El Govern vol tenir pressupostos i prem l'accelerador. Després de desencallar grans acords en aquests primers compassos de l'any -finançament, Rodalies, governança del Prat, solars per construir pisos...-, el Departament d'Economia ha fet un pas endavant per als comptes, amb la llei d'acompanyament dels pressuposto. Segons ha explicat la consellera Alícia Romero en una entrevista a Els Matins, dilluns es va enviar aquesta norma al Consell de Treball Econòmic i Social (CTESC) i també està en disposició d'ERC i dels Comuns des d'abans de Nadal. És un pas previ per tenir pressupostos, que Romero ha dit que espera poder començar a negociar com més aviat millor i presentar-los aquest primer trimestre.
La consellera ha detallat algunes de les mesurs que inclou aquesta llei. Destaca l'eliminació de 19 taxes, que suposen perdre 500.000 euros per a la Generalitat, però que el Govern assumeix per tal de reduir la burocràcia i "facilitar la vida a les empreses i als ciutadans". La llei d'acompanyament no inclou modificacions d'impostos, però sí que posa èmfasi en la simplificació administrativa, sobretot en habitatge i urbanisme, que és una de les prioritats de l'executiu de Salvador Illa. El Govern ha accelerat per aquesta via perquè requreix uns tràmits més llargs, i hi haurà marge per negociar amb els socis i incloure, si cal, esmenes al Parlament.
Quines taxes s'eliminen? Un exemple són les quotes per utilitzar cabines de la Biblioteca de Catalunya. Així mateix, la llei contempla millores per a l’agricultura que “generava molta burocràcia” i s'inclou suprimir la taxa de les confraries de pescadors per l’ocupació de domini públic portuari destinada a les oficines, les llotges pesqueres i altres instal·lacions necessàries per a l’exercici de l’activitat pesquera. Romero també ha explicat que en aquesta normativa s’inclou per primer cop l’ús de la tramitació d’urgència per a avantprojectes de llei i disposicions reglamentàries, cosa que, segons ha apuntat, permetria reduir els terminis de tramitació, especialment en l’àmbit de l’habitatge.
Romero ha assenyalat que s’introdueix un procediment per aprovar normes experimentals temporals, per avaluar la seva eficàcia, i un procediment per establir espais de proves controlats. D’altra banda, la consellera ha precisat que la normativa contempla agilitzar les actuacions de control i comprovació de la intervenció general i se simplifica el control intern de les entitats públiques. Alhora, també marca la possibilitat de fiscalitzar els procediments en la fase de resolució i no abans, cosa que ha de permetre escurçar terminis i guanyar eficiència.
La consellera d’Economia i Finances ha indicat que l’avantprojecte també incideix en la concessió de subvencions mitjançant altres modalitats de la concurrència competitiva. Romero ha subratllat que la regulació preveu la desaparició d’entitats del sector públic com ara el Consell Català de l’Esport, perquè ja “hi ha la conselleria d’Esports”.
Tot a punt per negociar
Romero ha explicat que el Departament d'Economia ja té a punt la llei de pressupostos, pendent de poder obrir negociacions amb els socis. De fet, no es presentarà fins que no se'n pugui parlar amb ERC i els Comuns, i ara encara no es donen les condicions. En tot cas, la consellera ha recordat que no tenir pressupostos suposaria perdre 2.000 milions d'euros. Els socis, però han posat les seves condicions: ERC vol un acord per l'IRPF, que passi per l'habilitació de la Generalitat per recaptar aquest impost. I els Comuns volen sancions per als especuladors. "Espero que tot es pugui desencallar", ha dit la consellera d'Economia, que ha admès que "té pressa" per tenir comptes.
Si el Govern es pot plantejar un horitzó amb pressupostos és perquè s'han desencallat acords importants, cap de més important que el del finançament presentar la setmana passada. Aquest dimecres es debatrà al Consell de Política Fiscal i Financera i d'aquí uns mesos es portarà al Congrés, on ara no té garantida la majoria. Cal convèncer Junts, que diu que vol un concert econòmic que no té cap opció de tirar endavant. "Amb qui ppnsa aprovar un concert econòmic?", s'ha preguntat Romero, que ha demanat menys "politiqueig" i seure a negociar millores, si hi ha marge, en l'acord del finançament. El cost de la vida podria ser una via, segons ha insinuat la consellera.