Què fer aquest cap de setmana al Berguedà: 16, 17 i 18 de gener

L'agenda d'aquest cap de setmana al Berguedà és protagonitzada per la Corrida de Puig-reig. La tradicional celebració amb motiu de la festivitat de Sant Antoni desplega tres dies d'activitats culturals, lúdiques i tradicionals a la vila.
NacióBerguedà et facilita els diferents plans per gaudir a la comarca, els dies 16, 17 i 18 de gener.
L'Ajuntament de Puig-reig i la Comissió de la Corrida ho tenen tot a punt per a la celebració d'una nova edició de la Corrida, els dies 16, 17 i 18 de gener. La celebració s'ha refermat com "una de les festes de referència dins del cicle de Sant Antoni i els Tres Tombs a casa nostra", sabent evolucionar amb el pas dels anys i "mantenint el seu caràcter tradicional". L’agenda s’ha estructurat en tres eixos, un per cada dia, arrencant amb la ja consolidada Corrida infantil divendres. Aquesta jornada també tindrà actes d’oci jove al vespre. Dissabte destaca per ser la jornada familiar, amb les propostes de la Corrida en família, en una tarda en la qual es desenvolupen els actes més institucionals. Finalment, diumenge serà el dia gran de la festa, amb la celebració de les activitats més concorregudes i significatives: la cercavila, les curses i el Joc de les Cintes. Consulta el detall del programa aquí.
El Club del Joc
El Club del Joc és una activitat dedicada als jocs de taula i adreçada a tots els públics. És a càrrec de la Cia. de Jocs l’Anònima i té el suport de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Berga. Les persones participants podran gaudir gratuïtament d’una àmplia varietat de jocs d’estratègia, cooperatius, divertits, d’atzar, d’habilitat, entre molts altres. La cita serà dissabte, 17 de gener, a partir de les 21.00 hores i fins a la mitjanit, a l’Espai Jove de Berga.
«L’appuntamento»
L'Ajuntament de Gironella estrena nova temporada del Culturitza't, el cicle d'activitats culturals del municipi. El tret de sortida de l'agenda serà el 18 de gener a l'Espai Santa Eulàlia amb L'appuntamento, de Cece Giannotti. Es tracta d'un concert que s'endinsa en la cançó tradicional italiana, a través d'un repertori que connecta memòria, territori i emoció. Està coorganitzat amb el suport de l'Associació Cultural Font del Balç i les entrades costen 5 euros.
«Nuremberg»
Després de la fi de la Segona Guerra Mundial, en ocasió dels judicis crucials de Nuremberg dels Aliats contra el derrotat règim nazi, el psiquiatre nord-americà Douglas Kelley, encarregat de determinar si els presoners oficials nazis són aptes per ser jutjats pels seus crims de guerra, es veu immers en una complexa batalla d’enginy amb Hermann Göring, mà dreta de Hitler. Basada en el llibre El nazi i el psiquiatre de Jack El-Hai. Aquesta és la sinopsi de Nuremberg, el film que protagonitza la cartellera del Cinema Patronat aquest cap de setmana. Els passis seran diumenge a les 18.00 hores i dilluns a les 20.30 hores. Les entrades tenen un preu de 5 euros pels socis i 7 pels que no ho són.