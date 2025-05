Esport, natura i gastronomia es donen la mà a la caminada de Montclar

Montclar celebra aquest diumenge, 11 de maig, la 9a edició de la caminada popular al poble. La cita uneix en una mateixa jornada la pràctica esportiva, la descoberta de l'entorn natural del municipi i una cloenda gastronòmica amb un menú autèntic, per mostrar els atributs d'aquest nucli del Baix Berguedà tant als seus veïns com als vinguts d'arreu.

L'Ajuntament de Montclar és a càrrec de l'organització i s'ocupa de pensar un recorregut que travessi diferents indrets icònics del municipi. Enguany, la ruta tindrà una distància de 14 quilòmetres i 300 metres de desnivell, amb un circuit circular que sortirà i arribarà a la tradicional plaça de Montclar. A més, el seu disseny apte per a tots els públics i de baixa dificultat permet a totes les persones interessades poder-hi prendre part.

"Els assistents podran gaudir de la primavera i descobrir els entorns de Montclar", ha posat en relleu l'alcaldessa de Montclar, Raquel Sala, qui ha afirmat que "les pluges d'enguany han fet que els voltants del poble estiguin més bonics i exuberants que mai". En concret, la batllessa fa referència als prats verds i la vegetació florida, o a l'aigua de la riera de Montclar, que regalarà imatges espectaculars a través dels seus salts d'aigua. També hi haurà altres captures imprescindibles i d'interès cultural, com les del castell de l'Espunyola o l'Església de Sant Climent.

La ruta acaba passant pel turó de Montclar, que fa pujada. Per això, l'organització desplega una recompensa pels caminants en forma d'esmorzar de forquilla, en travessar la meta: pèsols negres i botifarra per celebrar el final de la ruta. Aquest àpat es prepararà als fogons del restaurant de l'Hostal de Montclar, amb l'ajuda d'una quinzena de voluntaris del poble que faran possible el repartiment dels plats.

La inscripció a la cursa

Per poder participar en la 9a caminada de Montclar cal completar una inscripció. En aquest sentit, ser previsor té premi, ja que completar el registre de forma anticipada resulta més econòmic. Inscrivint-se a través d'aquest formulari, el preu de la participació és de 7 euros pel públic general i 4 euros els menors de 12 anys (els infants fins als 5 anys poden participar gratuïtament). Però en cas de prendre la decisió d'assistir-hi el mateix diumenge, es podrà realitzar el registre al mateix lloc de sortida, just abans de començar, pagant 10 euros els adults i 5 euros els petits. Des de l'Ajuntament destaquen que els 200 primers inscrits a la caminada gaudiran d'un obsequi que se'ls entregarà el mateix dia.

La sortida de la caminada es farà des de la plaça de Montclar, entre les 07.30 i les 08.00 hores. La caminada de Montclar és un esdeveniment organitzat per l'Ajuntament de Montclar amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i l'Agència de Desenvolupament del Berguedà. Trobareu el recorregut i més detalls de l'esdeveniment aquí.