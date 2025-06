La Patum del 2025 posa el punt final amb un Salt de Plens exemplar

L'èxtasi de foc que el primer Salt de Plens ha servit a la plaça Sant Pere de Berga és el millor símbol d'una Patum del 2025, que encara la seva recta final consagrant una edició extraordinària de la festa. Haurà estat un Corpus marcat per les efemèrides com la dels 30 anys d'emissions en directe de Televisió del Berguedà o dels 20 de l'assassinat de Josep Maria Isanta. També passarà a la història per la calor, les accions amb Felip VI de convidat inesperat, o els episodis puntuals que han posat sobre la taula la necessitat de fer més pedagogia sobre la celebració.

"Les darreres Patums estan sent molt bones, per l'ambient i la predisposició de la gent", certificava abans de Lluïment l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, que tot i prudent pel que pugués passar l'última jornada del Corpus ha recalcat que "per les coses que ens podríen arribar en una festa tan gran i amb tanta gent, està anant molt bé". "Estem contents", remarcava el batlle.

De fet, Sànchez també ha compartit que "la meva Patum no és la mateixa que la quina feia fa uns anys enrere" perquè tot i incidir que "intento gaudir tot el que puc amb el Gegant", també és una realitat que "estic pendent del mòbil, vetllant mil casuístiques, així que fins que no arriba la recta final del diumenge no acabo de gaudir".

Novament, ha estat una nit de sorpreses a la capital del Berguedà. Només començar, s'ha replicat l'acció amb la imatge de Felip VI de cap per avall durant la interpretació dels Segadors. També hi ha hagut ocasió per un nou homenatge per a Televisió del Berguedà en el decurs del Salt de Maces. Però si hi ha hagut un fet que s'ha convertit en entrebanc ha estat la pluja, que després de perdonar els patumaires tot el Corpus, avui no ha tingut pietat.

🟢🔴 #Berga replica l'escena del dijous durant la interpretació dels Segadors: desplega una lona de Felip VI del revés i culmina amb càntics independentisteshttps://t.co/idzFowDzU6 pic.twitter.com/onmdlH7IDF — NacióBerguedà (@NacioBergueda) June 22, 2025

La reactivació de la tempesta que ha caigut al llarg de la tarda a Berga ha obligat a aturar la festa durant 30 minuts, un cop celebrat el primer salt. Ha estat en aquesta franja que s'ha viscut una altra de les escenes de la nit. Els patumaires concentrats a la plaça han fet càntics jugant amb la presència del meteoròleg Francesc Mauri al balcó consistorial, amb crides com: Mauri para la pluja, Mauri tanca l'aixeta, o fins i tot, Mauri no vagis a la selecció.

El primer salt de Gegants de la nit

Lídia López

Picada d'ullet de la Generalitat

Al balcó també hi ha assistit la consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Sònia Hernández, que s'ha estrenat a la plaça. "És el primer cop que la visc i n'espero molta emoció", assenyalava la consellera instant abans de l'inici de la festa, afegint que "són celebracions viscudes de manera tan autèntica i amb tanta trascendència històrica que em generen molta admiració".

Hernández també ha fet referència a la voluntat del Govern per fer efectiu l'increment de la dotació per al finançament de la festa. L'administració aporta, actualment, la major quantitat econòmica per fer front a la festa després de l'Ajuntament de Berga, amb 125.000 euros que, tal com ha avançat el mateix president, Salvador Illa, ha d'incrementar. "El compromís de la Generalitat amb la Patum és ferm i inqüestionable", ha sentenciat la consellera, qui també ha confirmat que "l'any que ve, si no arribéssim a tenir pressupostos, tenim la partida consignada".

En tot cas, la titular de Cultura ha omitit fer cap aproximació al voltant d'una possible xifra: "M'aventuraria dir una cosa que seria molt agosarada fer sense tenir pressupostos", ha dit, repetint que "tenim ganes d'incrementar la xifra". Amb tot, Sònia Hernández ha confirmat que la Generalitat se situa de costat amb la Patum pel fet que "és un patrimoni i una herència compartida mundial, i això ho ha reconegut la Unesco, així que hem de vetllar perquè això perduri i pugui continuar sent exactament el que és, sense perdre el seu esperit".

També han gaudit de la festa altres autoritats com la directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, Carol Duran; el president delegat de l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, Pau Gonzàlez Val; el secretari general del Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya, Abel García; l'advocat i periodista Jordi Cabré; i el diputat al Congrés dels Diputats Eduard Pujol.

L'Àliga ha aportat majestuositat a la festa

Lídia López

Menys d'un any perquè torni a ser Patum

Després de l'ensurt de la pluja, la festa s'ha reprès amb normalitat i s'ha pogut completar la segona ronda de salts. Aquesta segona franja s'ha notat la plaça més atapaïda, i s'ha hagut de demanar per megafonia que es facilitin les rotllanes per fer alguns dels balls. Mentrestant, a la plaça de la Ribera s'accelerava la feina per vestir els plens.

🟢🔴 Així ha ballat l'Àliga en el segon salt de la Patum Completa de Diumengehttps://t.co/Y0julPJzdB pic.twitter.com/ShuZ8psFbO — NacióBerguedà (@NacioBergueda) June 22, 2025

Ha estat passats dos quarts d'una que les llums de la plaça s'han apagat i han començat a sonar aquelles notes que fan eriçar la pell: arrencava el Salt de Plens. L'episodi ha permès als berguedans treure's l'espina d'aquell primer salt del 2025 frustrat, vivint un salt de nivell. Amb tot, la passió patumaire es reprendrà el 2 de juny de 2026 amb la celebració de la Patum de la Llar, amb un Corpus que s'allargarà fins al 7 de juny.