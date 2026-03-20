El Govern s'obre a "asseure's amb els docents", però defensa l'acord amb CCOO i UGT

La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha posat sobre la taula aquest divendres en una entrevista TV3 reobrir les negociacions amb els sindicats educatius coincidint amb l'últim dia de vaga de mestres. La titular de la cartera ha defensat l'acord signat amb CCOO i UGT -minoritaris dins la mesa -, però s'ha mostrat oberta a continuar negociant amb la resta de sindicat: "Si el Govern s'ha de tornar a asseure amb els docents, ens tornarem a asseure", ha asseverat. Romero ha admès que les millores podrien ser més àmplies, però ha subratllat que “els recursos són els que són” i que l’executiu està condicionat per les regles de despesa. En aquest sentit, ha xifrat en 510 milions d’euros la inversió feta en els darrers anys per millorar les condicions del professorat.\r\n