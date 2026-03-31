El Govern canvia els portàtils dels professors en plena crisi educativa

Més llenya al foc de la crisi educativa. El Govern ha començat el procediment per renovar els ordinadors portàtils de tots els docents del país, unes 87.000 persones, malgrat que la gran majoria d'ells encara funciona correctament. Molts d'aquests ordinadors s'han enviat directament a les deixalleries i punts de reciclatge, en cas de no poder-se reutilitzar de nou en un altre equipament. Així ho denuncien des de la Intersindical, que asseguren que es tracta d'una "mala gestió" de recursos, ja que els portàtils amb què treballa actualment el conjunt de professorat del país són de 2022. És a dir, només tenen cinc anys. Aquest canvi de material ha suposat un fort terrabastall en plena crisi entre l'administració i els mestres, que fa mesos que mantenen un fort pols per les condicions laborals i salarials.
"Jo tinc aquest ordinador des de fa dos anys i mig i funcionava correctament. La setmana passada, però, em van dir que l'havia de tornar", relata Francesc Strino, professor de l'institut de formació professional de Sant Cugat, en conversa amb Nació. Segons assegura, sense previ avís, el coordinador tecnològic del seu centre els va comunicar que havien de retirar tots els portàtils dels docents perquè calia "destruir-los", argumentant que hi havia problemes en el disc dur. "No ens van dir res més, i el Departament se'ls va endur", afirma Strino. El cas d'aquest centre d'FP de Sant Cugat no és únic, sinó que es tracta d'una operació de substitució de portàtils arreu del país. De moment, segons asseguren des de la Intersindical, ja s'ha començat a fer als serveis territorials de Girona, el Penedès, Tarragona i Vallès Occidental.
Fonts de la conselleria d'Educació asseguren a preguntes d'aquest diari que "s'està executant una renovació dels ordinadors portàtils del personal docent perquè des del CTTI [Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat] es considera que passats 5 anys entren en una etapa de possible obsolescència tecnològica". Es tracta del mateix criteri que s'aplica a tots els ordinadors de l'administració catalana: "Aquest termini no és arbitrari, està pensat per evitar l'augment de les incidències que es produeix passats 5 anys", defensen les mateixes fonts, que asseguren que si un mestre no vol canviar l'ordinador, pot demanar-ho. Des de la Intersindical, però, denuncien que els canvis s'estan duent a terme indistintament de la voluntat del professorat.
El cost dels ordinadors que se substitueixen
La inversió que fa el Departament d'Educació en material per al professorat no és petita. Per exemple, els ordinadors que han fet servir els docents des de 2022 han tingut un cost de 17.346.799,00 euros. Així ho indica el contracte de subministrament d'ordinadors portàtils i el seu desplegament en diferents centres educatius de la conselleria, el qual va sortir a licitació el 14 d'abril de fa cinc anys. Aquest contracte es va adjudicar el 27 de setembre d'aquell mateix any a les empreses Seidor Solutions i Telefónica. Ambdues companyies es van encarregar de subministrar ordinadors equipats amb el sistema operatiu Windows, Linkat, i Chrome Os.
A les escoles catalanes hi ha 27.524 ordinadors que operen amb Windows, 24.379 amb el sistema operatiu de Chrome i 3.068 amb Linkat. D'acord amb les xifres desgranades al contracte, els ordinadors amb Windows han suposat un cost de 356 euros per unitat, mentre que els de Chrome comprometen 273 euros i els de Linkat, 291 euros cada ordinador. En conjunt, doncs, la xifra total s'enfila per sobre els 17 milions d'euros. Aquests ordinadors, malgrat encara funcionar, segons asseguren des de la Intersindical, ja no serveixen a ulls de l'administració. Des d'Educació defensen que els nous són més "potents" que els anteriors.
Just aquest cap de setmana el conseller de la Presidència, que ara es fa temporalment càrrec d'Educació, ha anunciat que es crearà la plataforma telemàtica La Meva Educació (es vol imitar el model de La Meva Salut) per facilitar els tràmits burocràtics als docents. L'eina, que podran usar famílies i mestres, estarà operativa en una primera fase a l'estiu de 2027. Actualment, els docents poden haver de fer fins a 150 aplicacions, un 77% de les quals tenen més de deu anys.
Reciclar els antics ordinadors
El Departament d'Educació, tal com tenia previst, ha començar a renovar tots els ordinadors dels 87.000 mestres i professors del país. Ara, els antics portàtils es reciclaran, tal com estableix la normativa del CTTI de la Generalitat. Les mateixes fonts de la conselleria insisteixen que si es poden reaprofitar en altres àmbits de l'administració, ho faran, però que en cas que no sigui possible es reciclaran seguint les indicacions de la legislació mediambiental vigent. Molts d'aquests ordinadors de l'any 2022 també aniran destinats al tercer sector a través dels punts de reciclatge habilitats, tal com fixa la mateixa normativa.
Malgrat que des de la conselleria defensen que es tracta d'una decisió prevista i fixada en el calendari, la renovació dels portàtils de mestres i professors arriben en un moment molt delicat per al sector educatiu. El Govern treballa per reconduir la crisi amb els sindicats de la vaga després de l'acord amb CCOO i UGT, el qual ha agreujat el malestar dels mestres i ha obert noves escletxes en la fràgil relació entre docents i administració. De moment, ambdues parts intentaran refer ponts en les pròximes meses sectorials.