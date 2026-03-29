Educació crearà una plataforma per fer tràmits a l'estil de «La Meva Salut»

El Departament d'Educació està treballant en una plataforma que centralitzarà la informació de l'etapa educativa i permetrà fer tràmits, seguint l'exemple de "La Meva Salut". De fet, s'anomenarà "La Meva Educació". La previsió és que una primera fase estigui enllestida l'estiu del 2027 i les famílies que llavors hagin de fer la matrícula ho puguin fer en línia, a través d'aquesta eina. La plataforma es dirigeix tant a les famílies com als docents i a les direccions. Aquesta eina és una de les accions incloses al Pla de desburocratització ideat per la conselleria amb l'objectiu de descarregar docents i direccions de tasques burocràtiques, millorar la interoperabilitat i facilitar també gestions a les famílies.
El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha assegurat que la voluntat del Govern és "acabar de forma radical amb la burocràcia a les aules" perquè ha reconegut que, durant massa anys, s'han acumulat tràmits, s'han demanat papers repetits "i això ha fet que els docents estiguin passant més temps emplenant papers que atenent la situació educativa que tenen a les aules".
El pla de desburocratització té un pressupost de 18 milions d'euros, que s'inclouen en els 60 del Pla de Rescat 2026-2030. Aquest darrer busca la simplificació administrativa, la digitalització i la gestió basada en dades. El pla vol donar resposta a la problemàtica observada d'obsolescència en el funcionament de la conselleria i també a la demanda de direccions i docents de reduir la càrrega burocràtica.
Aglutinar tots els tràmits en una sola app
Segons la conselleria, actualment hi ha 150 aplicacions que els docents i les direccions havien de fer servir en algun moment. A més, un 77% de les aplicacions tenen més de 10 anys. D'altra banda, el curs passat es van introduir 68 milions de notes a la plataforma Esfera, es van gestionar 500.000 nòmines dels centres concertats i 50.000 substitucions, i es van registrar 107 milions d'accessos a les aplicacions actives.
Dins del pla, s'han assolit ja 15 fites entre el curs passat i aquest i n'hi ha 26 més per desplegar. Per exemple, s'ha reduït un 32% el volum de dades que han d'emplenar els centres a primària i un 46% a secundària; s'ha eliminat el fet d'haver de signar i enviar obligatòriament els horaris dels docents als serveis territorials -que es feia manualment- i s'han incorporat referents de contractació als serveis territorials, entre d'altres.
USTEC diu que la proposta “arriba tard”
USTEC denuncia que la proposta “arriba tard” i assegura que manté un model “basat en licitacions i plataformes privades”. El sindicat educatiu ha respost així al pla de desburocratització que ha anunciat aquest diumenge del Govern, i assegura que s’ha exclòs la majoria sindical de la negociació del pla.
L’USTEC diu que fa setmanes que va posar sobre la taula 30 mesures concretes, elaborades a partir de 250 aportacions de docents i personal d’atenció educativa, que segons el sindicat no s’han tingut en compte. En aquest sentit, el sindicat exigeix reobrir la negociació a la mesa sectorial per elaborar un “pla alternatiu” de desburocratització.
Una plataforma que agrupi tota la informació
Una de les mesures més destacades és la posada en marxa de la plataforma "La Meva Educació". Aquesta oferirà un espai personalitzat per a cada perfil, siguin docents, direcció, famílies o alumnes. Permetrà la gestió i tramitació acadèmica i aconseguirà la integració total amb bústies de notificacions.
Segons la previsió de la conselleria, aquesta plataforma oferirà dades personals, permetrà gestionar les autoritzacions, fer la matrícula en línia i ser la via de comunicació de centres, famílies, tutors, equip directiu i Departament. També està previst que permeti gestionar les faltes d'assistència, el calendari, consultar l'històric d'avaluacions, l'agenda, els pagaments o el menú escolar. A més, es treballa perquè pugui incorporar una eina de traducció automàtica per a nouvinguts. Amb tot, fonts de la conselleria han indicat que el resultat final de la plataforma dependrà d'allò que es demani des de la comunitat educativa.
Fonts de la conselleria han explicat que l'objectiu és que cap al juny del 2027 ja estigui operativa la matricula en línia i es puguin anar posant en marxa bona part d'aquestes funcionalitats en els anys d'aplicació del pla.
D'altra banda, Educació ha treballat en la millora de la plataforma Esfera, que és aquella que fan servir els docents per introduir les avaluacions i que ha donat problemes en els darrers anys, ja que el sistema es penjava quan hi havia molts docents introduint dades. L'objectiu principal ha estat analitzar on es donaven els problemes i buscar una solució per tal d'evitar els talls del servei, especialment en els pics d'usos.
Canvis en el procés d'adjudicació, amb l'ús d'IA
El pla contempla també canvis en el procés d'adjudicacions docents d'estiu, per tal que "abans de finals de juny" es faci la publicació definitiva de les adjudicacions. Per aconseguir-ho, es farà servir intel·ligència artificial (IA) tant per assistir en el procés, amb una posterior revisió manual per part de la conselleria; com per donar resposta a les reclamacions que fan els docents sobre l'adjudicació que se'ls hagi fet. A més, s'ha automatitzat l'enviament de la informació de la persona adjudicada als centres educatius.
Un altre dels canvis, que s'ha treballat amb un pla pilot aquest curs i que es preveu generalitzar el curs vinent, és l'ús d'una aplicació -APP Borsa- per a la gestió de la borsa docent. Amb aquesta, els docents poden acceptar una adjudicació i reduir així els problemes que es donaven amb el sistema antic, basta en l'enviament d'un missatge SMS i la necessitat que el treballador entrés en un web a acceptar.
Reduir les enquestes als centres.
Un altre de les sobrecàrregues de feina detectades eren les enquestes que rebien les direccions perquè les passessin als seus centres. En dos cursos en podien rebre fins a 40 peticions. Per a solucionar-ho, s'ha creat un grup de treball de les diferents unitats de la Generalitat que haurà de presentar en un màxim de tres mesos una proposta per reduir de forma dràstica el nombre d'enquestes i enviaments que es fan als centres. L'objectiu és agrupar les enquestes en tres en forma d'òmnibus, una per trimestre.
De cara al futur, el pla contempla altres mesures com establir que els documents pedagògics siguin breus, funcionals i adaptats a les necessitats dels centres; que els formularis PDF migrin a tràmits en línia, que se simplifiquin els plans individualitzats i una gestió més simple dels convenis amb les empreses a l'FP dual i la formació en centres de treball.