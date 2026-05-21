21 de maig de 2026

Cerca Search | Newsletters Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

ARA MATEIX

Política

Esquerra Unida rebutja un front liderat per Rufián: «Els hiperlideratges i els egos desmesurats són un problema»

  • El portaveu d'IU al Congrés, Enrique Santiago, en una fotografia d'arxiu

ARA A PORTADA

Publicat el 21 de maig de 2026 a les 11:15

El portaveu d'Esquerra Unida (IU), Enrique Santiago, ha rebutjat aquest dijous la proposta del portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, de liderar un nou espai polític a l’esquerra del PSOE de cara a les pròximes eleccions generals. “Nosaltres som més de projectes col·lectius i ens agrada forjar acords amb organitzacions polítiques i moviments socials, i creiem que els hiperlideratges individuals i els egos desmesurats han estat un problema a la política de l’esquerra dels últims anys”, ha afirmat. Santiago ha defensat que IU aposta per “un projecte d’esquerra federal amb una proposta integral de país que satisfaci tothom i que no prioritzi cap realitat territorial concreta”. En tot cas, Santiago ha assegurat que IU estudiarà “amb molta estima” la proposta plantejada per Rufián. “Estem desitjant que algú ens l’expliqui, perquè ho hem demanat en diverses ocasions i encara no hem tingut la sort que algú ens l’expliqui”, ha ironitzat.

Escull Nació com la teva font preferida de Google

Et pot interessar