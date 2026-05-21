Esquerra Unida rebutja un front liderat per Rufián: «Els hiperlideratges i els egos desmesurats són un problema»

El portaveu d'Esquerra Unida (IU), Enrique Santiago, ha rebutjat aquest dijous la proposta del portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, de liderar un nou espai polític a l’esquerra del PSOE de cara a les pròximes eleccions generals. “Nosaltres som més de projectes col·lectius i ens agrada forjar acords amb organitzacions polítiques i moviments socials, i creiem que els hiperlideratges individuals i els egos desmesurats han estat un problema a la política de l’esquerra dels últims anys”, ha afirmat. Santiago ha defensat que IU aposta per “un projecte d’esquerra federal amb una proposta integral de país que satisfaci tothom i que no prioritzi cap realitat territorial concreta”. En tot cas, Santiago ha assegurat que IU estudiarà “amb molta estima” la proposta plantejada per Rufián. “Estem desitjant que algú ens l’expliqui, perquè ho hem demanat en diverses ocasions i encara no hem tingut la sort que algú ens l’expliqui”, ha ironitzat.\r\n