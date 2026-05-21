Albiach demana una reunió «urgent» amb Rufián per parlar del front d'esquerres

La líder del grup parlamentari dels Comuns, Jéssica Albiach, ha demanat públicament a Gabriel Rufián concertar una reunió perquè els presenti la proposta concreta del front d'esquerres que defensa per a les pròximes eleccions al Congrés. Ho ha fet en una entrevista a Els Matins de TV3 aquest dijous, coincidint amb l'acord de pressupostos de la Generalitat amb Salvador Illa i després que Rufián hagi dit públicament que vol liderar una llista unitària de les esquerres sobiranistes i espanyoles als pròxims comicis a l'Estat, alhora que ha posat en dubte la seva continuïtat a ERC. "En la tasca de generar il·lusió i esperança a l'esquerra no sobra ningú", ha dit Albiach.\r\n