Els sindicats d'educació sotmeten a consulta les futures vagues: quatre escenaris sobre la taula

Els sindicats educatius impulsors de les últimes vagues, USTEC, Aspepc, CGT i la Intersindical, han obert aquest dimarts una consulta, que s'allargarà una setmana, per a tots els docents per decidir quina mena de mobilitzacions es faran durant el tercer trimestre. Els sindicats crítics amb l'acord entre Educació, CCOO i UGT posen sobre la taula quatre possibles escenaris de lluita: repetir el model de vagues del març -és a dir, aturades territorialitzades més una vaga unitària a tot Catalunya-, el mateix model però més dies, una vaga indefinida per territoris i una vaga indefinida a tot Catalunya. De moment, la consulta tampoc concreta les dates en què es podrien dur a terme aquestes futures protestes.
La consulta pregunta, en primer lloc, si el personal educatiu està disposat a seguir fent vaga. En segon lloc, quants dies de vaga està en disposició de fer fins a final de curs. I, finalment, planteja quin tipus de vaga cal fer de cara al final de curs. Aquí, els docents han d'ordenar per prioritats el tipus de protesta que estan disposats a fer. L'objectiu d'aquesta nova fase, tal com relaten des del sindicat majoritari de mestres, és clar: "Reobrir la negociació abans de final de curs i anar més enllà dels marges de l’acord actual". Durant tota aquesta setmana, fins dimarts vinent, les desenes de milers de la comunitat educativa poden votar quina mena de mobilització estan disposats a fer. El resultat majoritari, doncs, serà l'escollit com a forma de vaga durant el tercer trimestre.
Els sindicats impulsors, malgrat algunes discrepàncies internes, consideren que l’opinió del personal educatiu és fonamental per decidir els pròxims passos del conflicte: "Després de les darreres reunions, el Govern continua sense reobrir una negociació real amb la majoria sindical i manté un acord insuficient. Per això cal escoltar de nou el conjunt del col·lectiu i decidir com continuem la lluita aquest tercer trimestre per aconseguir una veritable inversió en educació pública i millores", argumenten des d'USTEC a través d'un comunicat.
"Accions de resistència" complementàries a les vagues
Mentre s'organitzen les protestes i jornades de vaga del tercer trimestre, mestres i professors ja han posat sobre la taula diverses "accions de resistència" per continuar deixant clar el seu malestar amb la conselleria d'Educació. En aquests moments, es contempla dur a terme tancades en els centres educatius, deixar de fer colònies -una mesura que ja li donen suport mig miler d'escoles i instituts del país-, fer una cremada "simbòlica" de la burocràcia, omplir els centres de pancartes o fer talls a les carreteres sistemàtics cada setmana, entre d'altres. Aquestes són algunes de les opcions plantejades, però és decisió de cada claustre aplicar-les o no.
Les protestes plantejades per escalar el conflicte durant el tercer trimestre porten els mateixos objectius que les anteriors jornades de vaga. Segons els sindicats educatius, "cal exigir" mesures estructurals per revertir la crisi educativa, començant per una inversió del 6% del PIB i una clàusula salarial que impedeixi continuar perdent poder adquisitiu. Però també cal fixar mesures més urgents, com ara millorar els salaris aquest mateix curs i desplegar de cara al curs vinent mesures efectives per reforçar la qualitat educativa, especialment en ràtios, recursos per atendre tot l’alumnat i reducció de la burocràcia.