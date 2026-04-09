L'educació a Catalunya s'aboca a més vagues al tercer trimestre

El nou intent per reconduir el conflicte educatiu ha acabat sense èxit. La consellera d'Educació, Esther Niubó, s'ha reunit aquest matí amb representants d'USTEC, sindicat majoritari, per acostar posicions després de la baixa mèdica de la titular de la cartera a causa d'un càncer de tim. Tal com ha avançat Niubó en una entrevista a SER Catalunya al matí, la seva intenció era "escoltar" als representants dels metres, però ja ha deixat clar que no preveia modificar l'acord assolit amb CCOO i UGT -el qual ha esperonat encara més el conflicte. El sindicat, per la seva banda, s'ha mantingut ferm en la seva negativa a avalar el pacte amb les organitzacions minoritàries de l'àmbit de l'ensenyament.
Davant les desavinences entre les dues parts, l'educació de Catalunya s'aboca a un tercer trimestre amb més vagues i més protestes: "Si no hi ha una reobertura de negociacions, si no tornem a situar els punts importants, continuarem convocant vagues", ha insistit la portaveu nacional d'USTEC, Iolanda Segura, en unes breus declaracions des de les portes de la seu del Departament d'Educació just després de la reunió amb la consellera. En aquest sentit, Segura defensa que el col·lectiu està "completament mobilitzat", cosa de la qual, segons assegura, n'és molt conscient la consellera: "Que hi ha un malestar creixent i un desacord amb aquest acord, tenen molt clar que el conflicte continua", ha exclamat la portaveu.
Aquest divendres es reuniran les diferents organitzacions sindicals impulsores de la vaga del passat mes de març -és a dir, USTEC, la CGT, Aspepc i la Intersindical- per abordar els següents passos a seguir durant el tercer trimestre. En aquesta trobada s'establirà una proposta de calendari de mobilitzacions, el qual se sotmetrà a consulta a tot el col·lectiu de docents: "Tant a les assemblees com amb mitjans telemàtics per decidir la continuïtat i tipologia de les mobilitzacions", remarquen des del sindicat majoritari. Hi ha diverses opcions sobre la taula, algunes més contundents que d'altres. Per exemple, en els canals de Telegram autoorganitzats pel professorat, alguns docents plantegen convertir la lluita en una vaga indefinida. De moment, però, encara cal decidir el full de ruta.
Discrepàncies sobre l'acord amb CCOO i UGT
Des d'USTEC han traslladat a la consellera que, en aquesta reunió, "ha desaprofitat l’ocasió per rectificar l’error que va cometre el Govern durant la seva baixa", ja que el pacte es va dur a terme mentre el conseller Dalmau ostentava les competències de la cartera de Niubó: "Li hem reclamat que cal comptar amb tots els sindicats i que cal convocar un espai unitari de negociació", remarquen des del sindicat majoritari del sector. "No ens hem aixecat de la taula. Però sí que necessitem un salt qualitatiu en les mesures que proposi el Departament. En cas de no ser així, les negociacions seguiran encallades", afegeixen des d'USTEC.
Malgrat els arguments esgrimits des de la conselleria, des d'USTEC mantenen que l'acord assolit amb CCOO i UGT és insuficient: "L’acord no garanteix recuperar el poder adquisitiu perdut, ni es notarà l’any vinent als centres pel que fa a desplegament de recursos de l'escola inclusiva. L'acord no ofereix una solució real a les necessitats de l'educació pública del país i de les condicions de treball dels seus professionals", argumenten. En aquest sentit, tal com relata el coordinador d'acció sindical, Andreu Mumbrú -que ha assistit a la trobada-, des d'USTEC també han traslladat al Govern que és "insostenible" el posicionament de defensar l'acord per totes les vies possibles, com ara amb un correu electrònic dirigit a les famílies.
Els professors preparen "accions de resistència"
Mentre s'organitzen les protestes i jornades de vaga del tercer trimestre, mestres i professors ja han posat sobre la taula diverses "accions de resistència" per continuar deixant clar el seu malestar amb la conselleria d'Educació. En aquests moments, es contempla dur a terme tancades en els centres educatius, deixar de fer colònies -una mesura que ja li donen suport mig miler d'escoles i instituts del país-, fer una cremada "simbòlica" de la burocràcia, omplir els centres de pancartes o fer talls a les carreteres sistemàtics cada setmana. Aquestes són algunes de les opcions plantejades, però és decisió de cada claustre aplicar-les o no. Sigui com sigui, aquest és només un pas més en les protestes i vagues que es preveuen per aquest tercer trimestre davant el desacord amb el Govern.