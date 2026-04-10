Els mestres envien un mail a les famílies sobre l'acord amb CCOO i UGT per contrarestar el «relat» d'Educació

Equips docents de centres educatius públics han enviat un butlletí a les famílies per rebatre el que dimecres va transmetre el Departament d'Educació que celebrava les mesures de l'acord assolit amb CCOO i UGT. Si aquell es presentava com el primer número d'una publicació anomenada "El Butlletí de la comunitat educativa", aquest contraataca de manera explícita amb el nom "El Butlletí dels equips docents", que s'anuncia també com el número 1.
A dins, es qüestionen una per una les mesures del pacte que no compta amb el suport de la majoria sindical del col·lectiu docent. Per exemple, les inversions anunciades es consideren "insuficients" i es fa la pregunta de si l'augment de salaris no és un "relat optimista".
Dimecres, el Departament d'Educació i FP enviava un butlletí a les famílies a través del qual informava de la "implantació progressiva" de les mesures acordades amb CCOO i UGT. USTEC hi reaccionava considerant l'enviament un acte de "propaganda" i acusava el Govern de voler "utilitzar les famílies com a instrument de pressió i manipulació, intentant posar-les contra el personal docent".
Aleshores ja feia una crida als docents i personal d'atenció educativa a posar-se en contacte amb les famílies dels seus centres i fer-los arribar una carta alternativa, "clara i honesta", explicant per què aquest acord no és suficient i per què la mobilització continua sent necessària.
La resposta dels docents
Aquella crida d'Educació ha tingut resposta amb el butlletí que ara envien els docents que, per exemple, subratlla que les noves inversions anunciades pel Departament d'Educació "no resolen el problema estructural", que és, segons afirmen, que el pressupost per al sistema educatiu català "continua lluny del 6% del PIB" que estipula la Llei d'Educació aprovada el 2017 pel Parlament de Catalunya.
Pel que fa a la pujada de sou pactada amb CCOO i UGT, els docents opinen que l'augment del 30% progressiu fins al 2029 del complement específic "no és una millora extraordinària", sinó "una recuperació parcial". A més, no està "blindat" i "depèn que cada any hi hagi pressupost aprovat".
En el cas de les ràtios, davant la reducció de fins a 20 alumnes que inclou l'acord, els docents recorden que la normativa actual continua permetent "fins a 27-28" alumnes a primària i "fins a 32-33" a secundària. A més, la reducció "serà progressiva i no garantida a tots els centres" i es deurà "a una davallada de la natalitat i no pas a una mesura educativa".
El butlletí també qüestiona els pactes assolits en matèria d'educació inclusiva o el pacte per compensar les nocturnitats dels docents en activitats com les colònies. Alhora subratlla que als centres "encara hi ha" manca de personal administratiu, infraestructures "deficients", una càrrega burocràtica "elevada" o "decisions poc participades".
Tot plegat, després que aquesta setmana la consellera d'Educació, Esther Niubó, hagi fet una ronda de contactes amb els diferents sindicats docents contraris al pacte després d'una baixa mèdica de dos mesos, reunions en què ha quedat palesa la distància entre la Conselleria i les formacions de defensa del professorat, que han amenaçat amb noves vagues tot acusant el Govern d'immobilisme.