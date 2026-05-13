Òmnium reclama que el Pacte Nacional per la Llengua sigui prioritat de tot el Govern i no només de Vila

El president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha assegurat aquest dimecres que cal situar el català a l’escola com a “màxima prioritat” del país en el segon any d’aplicació del Pacte Nacional per La Llengua (PNL). En una compareixença coincidint amb el primer aniversari del PNL, Antich ha afirmat que la situació a l’escola és “especialment greu” perquè l’ús del català a les aules, patis, menjadors i a extraescolars pateix “molta fragilitat”. El líder de l’entitat ha reclamat que el desplegament del pacte sigui una prioritat de tot el Govern i “no només de Política Lingüística” i que es materialitzi amb els pressupostos previstos. Antich ha apostat perquè s’abordin amb mesures els àmbits "d’emergència" de l’escola, la feina o l’esport.\r\n