Jordi Bordes, segon Premi Anna Pérez Pagès de Periodisme Cultural

Jordi Bordes, periodista cultural especialitzat en arts escèniques del diari El Punt Avui, ha rebut aquest dimarts el segon Premi Anna Pérez Pagès de Periodisme Cultural. El jurat ha destacat la seva “omnipresència, entusiasme i dedicació al món de la cultura”, tant a través dels articles diaris a El Punt Avui, com en l’impuls del portal Recomana.cat, i en la recuperació dels Premis de la Crítica.
El guardó s’ha lliurat al Teatre Lliure en una vetllada que s’ha convertit en un clam col·lectiu per reivindicar el periodisme cultural a les graelles, a les ones d’emissió, als espais físics i digitals de tots els mitjans.
El jurat del segon Premi Anna Pérez Pagès de Periodisme Cultural, estava format pels professionals Carolina Rosich, Xavier Pardo, Carlota Rubio, Irene Dalmases, i Clàudia Rius, aquesta darrera en representació de les organitzadores. Tots ells han celebrat la feina de Bordes, reivindicant la figura del crític cultural en els mitjans de comunicació.
Pel que fa al seu rol com a impulsor del portal Recomana.cat, la plataforma de l’associació de crítics, el jurat ha valorat “la tenacitat i la tossuderia” que requereix muntar una iniciativa que agrupa totes les crítiques teatrals, guia els espectadors i reivindica la figura del crític.
El jurat també ha fet valdre la recuperació dels Premis de la Crítica, i dins dels guardons, l’aposta pel Premi Novaveu de crítica jove, que té com a objectiu garantir el relleu generacional d’una professió que es veia molt envellida i crear un espai per a la gent jove a qui els agrada anar al teatre i volen aprendre a escriure crítica teatral.
Enguany, atès el context de desaparició constant dels espais dedicats al periodisme cultural, la festa dedicada a l’Anna Pérez Pagès també ha estat un altaveu per reclamar un lloc sòlid i digne per aquest ofici que “contribueix a garantir la salut democràtica de tota societat”.
La presentació de l’acte d’entrega ha anat a càrrec de Glòria Ribera, cupletista, cantant i actriu, vedet, dandi i folklòrica; i Oriol Puig Taulé, crític i cronista d’arts escèniques. Pel que fa al guardó ha estat dissenyat pels artistes Cabosanroque amb la complicitat de Toni Cumella.
Una trajectòria al servei del periodisme cultural
Jordi Bordes (Barcelona, 1970) és un periodista cultural català, especialitzat en arts escèniques. El 1994 va començar a treballar diversos mitjans de comunicació local i comarcal. El 2003 es va incorporar al diari El Punt com a redactor d'arts escèniques. El 2018 es va incorporar també a l'equip del setmanari La República també com a redactor d'arts escèniques.
Ha col·laborat en diverses revistes especialitzades del sector, com Hamlet, Entreacte o Presència. Ha participat com a membre del jurat en diferents certàmens com la Mostra de Barcelona (2009), selecció del candidat Max Revelació de Catalunya (2009 i 2010), i en concurs de textos teatrals de la Fundació Romea (2010) i la Beca Desperta (2012). És un dels membres impulsors del portal Recomana.cat.