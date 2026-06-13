Lluís Pasqual defensa la imitació de la veu de Montserrat Caballé: «No em penedeixo de res»

"No em penedeixo de res". Aquestes han estat les paraules de Lluís Pasqual, que ha defensat la imitació de la veu falsa en l'homenatge a Montserrat Caballé celebrat al Gran Teatre del Liceu el 2019. Després que Judit Martín revelés fa unes setmanes que Pasqual va utilitzar un enregistrament de l'humorista imitant Caballé en l'acte de fa sis anys, el fundador del Teatre Lliure ha concedit una entrevista a El Suplement de Catalunya Ràdio aquest dissabte, on ha expressat que no va "ficcionar" res i que va "reproduir exactament" el que va dir Caballé en una conversa del passat.
Segons Pasqual, el motiu de la imitació de la veu de la cantant va respondre únicament a problemes tècnics. Va ser l'any 1985 quan, segons ha explicat, Caballé i ell van concedir una entrevista a una periodista de Ràdio Reus després d'un concert d'inauguració del Teatre Fortuny. "Ella em va demanar que jo li fes l'homenatge, però aquesta entrevista no es va poder emetre mai perquè hi havia molt de soroll de fons", ha defensat.
Per això, quan el 2019 es va fer l'homenatge a la cantant, Pasqual ha explicat que va demanar a Judit Martín que l'ajudés a reproduir la veu de Caballé i les seves paraules d'aquella entrevista. "Naturalment, jo ho vaig explicar al Liceu i vaig demanar permís a la família de Caballé", ha continuat, "suplantar és una paraula molt grossa".
"És exactament el que va dir la Caballé. Jo no ho vaig ficcionar, vaig reproduir exactament el que va dir la Montserrat Caballé", ha reiterat en diverses ocasions a les preguntes de Roger Escapa. De fet, tot i que segons la versió de Pasqual la persona de Ràdio Reus que hauria entrevistat tots dos en aquell concert del 85 era una dona, en la gravació que es va poder sentir al Liceu fa sis anys el periodista era un home. En aquest sentit, ha defensat que ho va fer "justament perquè no hi hagués equívoc que allò era inventat, no inventat, sinó reproduït".
Alhora, sobre el fet que l'humorista hagi dit en declaracions a Eldiario.es que ningú la va avisar que aquell enregistrament s'utilitzaria en l'acte de commemoració, Pasqual assegura que "no és veritat".
Finalment, preguntat sobre si ho tornaria a fer tot igual, Pasqual ha contestat un sí rotund. "I tant. No em penedeixo de res. No vaig fer res il·legal. El protagonisme de la nit va ser de Montserrat. Jo crec que a ella li hagués semblat bé, ha defensat.
Absent del 50è aniversari del Lliure
Pasqual també ha donat la seva versió sobre el motiu pel qual no participarà en cap dels actes del 50è aniversari del Teatre Lliure, que coincideix amb l'esgrimida aquest divendres pel director Julio Manrique. Segons ha explicat, Pasqual es va reunir amb la direcció després que sortissin a la llum les declaracions de Martín. "Si això us sembla un problema tan gros, jo em quedo a casa i no passa absolutament res", els va dir.
Lamenta, però, que "Catalunya sigui un terreny minat per a ell". "No soc conspiranoic, però cada vegada que aparec hi ha alguna cosa que impedeix que tranquil·lament pugui fer un espectacle a Barcelona", ha reblat.