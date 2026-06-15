El jutge decidirà en els propers dies si retira el passaport a Begoña Gómez

El jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies si retira el passaport a Begoña Gómez. Peinado ho ha decidit després de citar a la dona del president espanyol, Pedro Sánchez, com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Durant la vista preliminar, que s'ha allargat més de quatre hores, també han estat citats l'assistent de Gómez, Cristina Álvarez, i l’empresari Juan Carlos Barrabés.
Hazte Oír, que encapçala les acusacions populars del cas, demana que el jutge retiri el passaport a Gómez i la faci comparèixer en el jutjat cada quinze dies. A més, per Álvarez sol·liciten, també, les mateixes compareixences i, en canvi, per Barrabés cap mesura cautelar. El jutge Peinado, després de la vista preliminar, ho estudiarà i dictarà en un màxim de tres dies l’obertura del judici oral.
La dona de Sánchez, a qui el jutge Juan Carlos Peinado ha proposat jutjar per presumptes delictes de malversació, tràfic d'influències, corrupció en els negocis i apropiació indeguda de marca, ha ingressat a l'audiència preliminar a les 18.20 i vestida amb un vestit negre amb americana, com en ocasions anteriors. Ho ha fet després d'accedir als jutjats amb cotxe, a través del garatge, mentre que la seva assessora, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés -els altres dos investigats- ho han fet a peu.
A més dels investigats i els seus advocats, a l'audiència preliminar també estan citades la Fiscalia, les acusacions populars personades, que estan liderades per Hazte Oír, i la Universitat Complutense de Madrid (UCM) com a acusació particular. En declaracions als periodistes prèvies a l'inici de l'audiència preliminar, l'advocat de l'organització ultra ha assenyalat que l'acusació popular unificada que lidera era partidària de la retirada del passaport de Gómez i la compareixença quinzenal de la dona del cap d'executiu al jutjat, en entendre que "hi ha risc de fuga". Tot i això, el lletrat ha assenyalat que no demanaran presó provisional per a cap dels tres investigats.